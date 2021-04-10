Где логика?: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2021)

Где логика?: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2021)

13 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу Где логика. 8 выпуск проекта Где логика? смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 8 выпуске шоу Где логика? : Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера весны на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». В противостоянии сойдутся певицы Слава Каминская и Даша Астафьева против бизнесменов Иракли Макацарии и Даниэля Салема. Чья логика победит – мужская или женская?

8 выпуск проекта Где логика? смотрите 13 апреля в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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