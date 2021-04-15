Где логика? в цифрах: интересные факты о шоу

Команда интеллектуально-развлекательного проекта на Новом канале "Где логика?" раскрыла несколько секретов.

5 съемочных дней – абсолютный рекорд

Шоу для всей семьи «Где логика?» перешагнуло «экватор» - в эфире Нового канала вышло восемь из 15 выпусков. Создатели шоу решили поделиться интересными фактами о проекте.

«Где логика?» стало едва ли не первым проектом Нового канала, который сняли одним пулом (за один съемочный период). Частично виновником такого развития событий стал коронавирус. Снимали, соблюдая все карантинные правила и ограничения. Но, в целом, просто решили бросить себе вызов, с которым успешно справились.

4 раунда и 1 финал

По две пары за игровыми столами

Такова стандартная схема выпуска шоу «Где логика?» Задания подобраны по принципу возрастания сложности – от самых легких до самых тяжелых. Все они – на логику, смекалку, наблюдательность, скорость мышления и память. Звезды должны разгадывать загадки и ребусы, находить логические связи между различными предметами, явлениями и персонажами, изображениями на картинках или анимации.

В каждом выпуске соревнуются две команды. В одной – пара знаменитых женщин, а в другой – тандем мужчин. Они решают, какая логика сильнее – мужская или женская.

Три семейные пары – вот так сюрприз!

В шоу «Где логика?» зрителей ждет крутой эксперимент. Представьте битву, когда в противоположных командах окажутся супруги. И произойдет это не один раз, а трижды. На ожесточенное сражение решились супруги Константин и Валентина Войтенко, Игорь и Юля Ласточкины, а также Сергей и Снежана Бабкины.

60 звездных участников – настоящий взрыв эмоций

Две гири – суперприз

Столько звезд украинского шоу-бизнеса решились на всю страну продемонстрировать свои интеллектуальные способности и логическое мышление.

Команда победителей в каждом выпуске получает специальные трофеи – две гири «Железная логика». Интересный факт! Вес каждой гири – 2 килограмма. Ну, и еще секретик, что это был вовсе не реквизит, а настоящие подарки от шоу участникам.

Семь месяцев – на создание шоу

На подготовку к съемкам команда проекта потратила чуть больше полугода. Сначала за работу взялись три редактора. Далее к ним присоединились руководитель проекта, режиссер и продюсер, и собралась основная команда из шести человек. А вот воплощали их идеи в жизнь дизайнеры. Их было так много, что и сосчитать сложно.

1500 фотографий для контента шоу

Для воплощения идей использовали около полутора тысяч картинок и фотографий. Создатели признались, что когда приступали к съемкам, то запас контента был минимальный – около 1%.

Смотрите шоу «Где логика?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале!