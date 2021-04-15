Где логика? в цифрах: интересные факты о шоу

Эксклюзив 15 апреля 2021 13:40 Юлия Туренко
Где логика? в цифрах: интересные факты о шоу
Где логика? в цифрах: интересные факты о шоу
пресс-служба

Команда интеллектуально-развлекательного проекта на Новом канале "Где логика?" раскрыла несколько секретов.

Читайте такжеХолостяк: главный герой шоу шокировал публику, заявив, что он гей
Шоу для всей семьи «Где логика?» перешагнуло «экватор» - в эфире Нового канала вышло восемь из 15 выпусков. Создатели шоу решили поделиться интересными фактами о проекте.

5 съемочных дней – абсолютный рекорд

«Где логика?» стало едва ли не первым проектом Нового канала, который сняли одним пулом (за один съемочный период). Частично виновником такого развития событий стал коронавирус. Снимали, соблюдая все карантинные правила и ограничения. Но, в целом, просто решили бросить себе вызов, с которым успешно справились.

4 раунда и 1 финал

Читайте такжеВладимир Шумко впервые показал родную сестру
Такова стандартная схема выпуска шоу «Где логика?» Задания подобраны по принципу возрастания сложности – от самых легких до самых тяжелых. Все они – на логику, смекалку, наблюдательность, скорость мышления и память. Звезды должны разгадывать загадки и ребусы, находить логические связи между различными предметами, явлениями и персонажами, изображениями на картинках или анимации.

По две пары за игровыми столами

В каждом выпуске соревнуются две команды. В одной – пара знаменитых женщин, а в другой – тандем мужчин. Они решают, какая логика сильнее – мужская или женская.

Три семейные пары – вот так сюрприз!

В шоу «Где логика?» зрителей ждет крутой эксперимент. Представьте битву, когда в противоположных командах окажутся супруги. И произойдет это не один раз, а трижды. На ожесточенное сражение решились супруги Константин и Валентина Войтенко, Игорь и Юля Ласточкины, а также Сергей и Снежана Бабкины.

60 звездных участников – настоящий взрыв эмоций

Читайте такжеАнна Саливанчук готовится к серьезной операции
Столько звезд украинского шоу-бизнеса решились на всю страну продемонстрировать свои интеллектуальные способности и логическое мышление.

Две гири – суперприз

Команда победителей в каждом выпуске получает специальные трофеи – две гири «Железная логика». Интересный факт! Вес каждой гири – 2 килограмма. Ну, и еще секретик, что это был вовсе не реквизит, а настоящие подарки от шоу участникам.

Семь месяцев – на создание шоу

На подготовку к съемкам команда проекта потратила чуть больше полугода. Сначала за работу взялись три редактора. Далее к ним присоединились руководитель проекта, режиссер и продюсер, и собралась основная команда из шести человек. А вот воплощали их идеи в жизнь дизайнеры. Их было так много, что и сосчитать сложно.

1500 фотографий для контента шоу

Для воплощения идей использовали около полутора тысяч картинок и фотографий. Создатели признались, что когда приступали к съемкам, то запас контента был минимальный – около 1%.

Смотрите шоу «Где логика?» каждый  вторник в 19:00 на Новом канале!

Облако тегов

Новый Канал интересные факты новости телешоу эксклюзив факты телешоу 2021 Где логика

Материалы по теме

Холостяк-11: выбывшая участница жестко высказалась о Михаиле Заливако
Новости

Холостяк-11: выбывшая участница жестко высказалась о Михаиле Заливако
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.04.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.04.2021)
Стосується кожного: Аборт в интернате (эфир от 16.04.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Аборт в интернате (эфир от 16.04.2021)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Досуг

Гороскоп на 16 апреля 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK