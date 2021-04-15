Где логика? в цифрах: интересные факты о шоу
Команда интеллектуально-развлекательного проекта на Новом канале "Где логика?" раскрыла несколько секретов.
5 съемочных дней – абсолютный рекорд
«Где логика?» стало едва ли не первым проектом Нового канала, который сняли одним пулом (за один съемочный период). Частично виновником такого развития событий стал коронавирус. Снимали, соблюдая все карантинные правила и ограничения. Но, в целом, просто решили бросить себе вызов, с которым успешно справились.
4 раунда и 1 финал
По две пары за игровыми столами
В каждом выпуске соревнуются две команды. В одной – пара знаменитых женщин, а в другой – тандем мужчин. Они решают, какая логика сильнее – мужская или женская.
Три семейные пары – вот так сюрприз!
В шоу «Где логика?» зрителей ждет крутой эксперимент. Представьте битву, когда в противоположных командах окажутся супруги. И произойдет это не один раз, а трижды. На ожесточенное сражение решились супруги Константин и Валентина Войтенко, Игорь и Юля Ласточкины, а также Сергей и Снежана Бабкины.
60 звездных участников – настоящий взрыв эмоций
Две гири – суперприз
Команда победителей в каждом выпуске получает специальные трофеи – две гири «Железная логика». Интересный факт! Вес каждой гири – 2 килограмма. Ну, и еще секретик, что это был вовсе не реквизит, а настоящие подарки от шоу участникам.
Семь месяцев – на создание шоу
На подготовку к съемкам команда проекта потратила чуть больше полугода. Сначала за работу взялись три редактора. Далее к ним присоединились руководитель проекта, режиссер и продюсер, и собралась основная команда из шести человек. А вот воплощали их идеи в жизнь дизайнеры. Их было так много, что и сосчитать сложно.
1500 фотографий для контента шоу
Для воплощения идей использовали около полутора тысяч картинок и фотографий. Создатели признались, что когда приступали к съемкам, то запас контента был минимальный – около 1%.
Смотрите шоу «Где логика?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале!