Владимир Шумко впервые показал родную сестру – фото
Эксклюзив 14 апреля 2021 22:50
Владимир Шумко
пресс-служба Нового канала
Участник "Improv Live Show" (шоу транслирует Новый канал) Владимир Шумко вспомнил, как они с сестрой чудили в детстве.
Читайте такжеЮрий Никитин – о самочувствии Андрея Данилко: Большая группа специалистов трудится, врачи не только из УкраиныСамые близкие родственники звезд – это их братья и сестры. Они любят знаменитых родных не за талант и количество подписчиков в соцсетях, а просто потому, что те есть. У участника "Improv Live Show" Владимира Шумко тоже есть такой человек. Это его родная сестра Ольга.
У нас с ней приличная разница в возрасте – 11 лет. И она всегда была для меня, как вторая мама, – рассказывает актер. – Большинство родителей в 90-е много работали, и наши не были исключением. Поэтому меня часто оставляли на Олю.
Иногда сестре доставалось из-за брата.
Олю не пускали гулять с подружками, потому что нужно было присматривать за мной, – вспомнил актер. – Однажды она положила меня в коляску, и когда я уснул, отправилась вместе со мной гулять с подружками во дворе. А мама вернулась с работы домой немного раньше обычного и увидела, что нас нет. Ох, Оля тогда и получила (смеется).
Но этот случай не испортил отношения между родными людьми.
С сестрой у меня связаны только хорошие и теплые воспоминания, – признается юморист. – Помню она привезла джинсовый костюм из-за границы. Во дворе ни у кого такого не было! А как-то мы вместе чуть не утонули. Еще однажды потеряли собаку и дружно ее искали. Многое было, что вспоминаю с улыбкой на лице.
Сейчас брат с сестрой тоже очень близки.
Мы хорошо общаемся. Я перевез ее из Умани в Киев, – делится Владимир. – Также у меня есть два племянника. Старшего сына Оли так не воспринимаю, он мне, как брат. Ведь мы вместе росли.
Сестра очень гордится своим талантливым братом и любит смотреть на его импровизации в Improv Live Show – каждый вторник в 20:00 на Новом канале.
Напомним,