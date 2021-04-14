Оскар-2021: стали известны имена ведущих церемонии
В 2021 году церемония вручения «Оскар» была перенесена с февраля на апрель в связи с пандемией COVID-19 в мире.
Мероприятие состоится 25 апреля на Юнион-стейшн в центре Лос-Анджелеса с прямыми включениями из голливудского кинотеатра «Долби», а также сопутствующих площадок по всему миру.
Вчера стало известно, кто же станет ведущими 93-й церемонии вручения премии «Оскар». Такая честь досталась оскароносному актеру Брэду Питту и звезде фильмов про Человека-Паука Зендае.
Напомним,