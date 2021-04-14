Оскар-2021: стали известны имена ведущих церемонии

В 2021 году церемония вручения «Оскар» была перенесена с февраля на апрель в связи с пандемией COVID-19 в мире.

Но несмотря на изменения, организаторы премии «Оскар» прилагают все усилия для того, чтобы сделать событие самым ожидаемым вечером в мире киноиндустрии.

Мероприятие состоится 25 апреля на Юнион-стейшн в центре Лос-Анджелеса с прямыми включениями из голливудского кинотеатра «Долби», а также сопутствующих площадок по всему миру.

Вчера стало известно, кто же станет ведущими 93-й церемонии вручения премии «Оскар». Такая честь досталась оскароносному актеру Брэду Питту и звезде фильмов про Человека-Паука Зендае.

Актер Брэд Питт / кадр из видео

Также участие в церемонии вручения наград «Оскар» примут многие знаменитости. Среди них оказались Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун и Харрисон Форд.

Напомним,