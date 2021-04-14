Настя Каменских показала себя до похудения: Я много лет стеснялась выставлять эти фото

Певица Настя Каменских является обладательницей шикарной фигуры. Ее страницы в соцсетях пестрят откровенными кадрами.

Однако так было не всегда. Ранее Настя Каменских стеснялась своего тела. Чтобы полюбить себя и добиться отличных результатов, супруга Потапа начала активно заниматься спортом и перешла на правильное питание.

Сейчас артистка с удовольствие делится с публикой фотографиями с отдыха, где она запечатлена в бикини, а на сцене популярных шоу Настя появляется в пикантных нарядах, демонстрируя свою фигуру.

Как выглядела Каменских до похудения, она решила лично показать фолловерам, опубликовав редкие архивные снимки. На фотоколлаже звезда запечатлена в тот период, когда боролась с лишним весом, и сейчас.

До/После... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их, – признается Настя. – Я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны‼️ любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное - это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому. Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя. Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе - я люблю себя такой, какая я есть. Моя идеальность - в моей неидеальности!

В комментариях подписчики Насти Каменских отметили, что и до похудения, с пышными формами она была красоткой. Огонек в глазах, энергия и прекрасная душа – самое главное, что есть в звезде, подытожили фолловеры.

Напомним,