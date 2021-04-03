Настя Каменских с мамой и подругой снимает новое шоу в Мексике ‒ фото

3 апреля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских с мамой и подругой снимает новое шоу в Мексике ‒ фото
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Несколько дней назад певица Настя Каменских отправилась на отдых. Компанию ей составил не Потап, а мама Лидия и лучшая подруга Аня Андрийчук-Завгородняя.

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В Instagarm исполнительница рассекретила, что отпуск был запланирован не только для перезагрузки, но и для съемок нового реалити-шоу «Девочки рулят».

Знаменитость не рассказывает детали проекта, однако интригует поклонников закулисными снимками.

Так, вчера NK опубликовала фото, сделанное на берегу океана. Звезда позирует в летнем оливковом костюме и с распущенными волосами. На ее лице можно разглядеть легкий макияж.

Режим перезагрузки,
‒ написала знаменитость.

На втором снимке Настя показала, как проходят съемки нового реалити. Пока Настю «опетличывает» звукорежиссер, ее подруга Аня и менеджер Илона спят на шезлонгах.

За кулисами «Девочки рулят»,
‒ подписала кадр артистка.

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К слову, Каменских и ее команда отдыхают и снимают шоу в Мексике, в городе Тулум. Сколько еще дней там проведет звезда, пока неизвестно.

Напомним,

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