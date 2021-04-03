Настя Каменских с мамой и подругой снимает новое шоу в Мексике ‒ фото
Несколько дней назад певица Настя Каменских отправилась на отдых. Компанию ей составил не Потап, а мама Лидия и лучшая подруга Аня Андрийчук-Завгородняя.
Знаменитость не рассказывает детали проекта, однако интригует поклонников закулисными снимками.
Так, вчера NK опубликовала фото, сделанное на берегу океана. Звезда позирует в летнем оливковом костюме и с распущенными волосами. На ее лице можно разглядеть легкий макияж.
Режим перезагрузки,‒ написала знаменитость.
На втором снимке Настя показала, как проходят съемки нового реалити. Пока Настю «опетличывает» звукорежиссер, ее подруга Аня и менеджер Илона спят на шезлонгах.
За кулисами «Девочки рулят»,‒ подписала кадр артистка.
Напомним,