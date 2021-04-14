Юрий Никитин – о самочувствии Андрея Данилко: Большая группа специалистов трудится, врачи не только из Украины

14 апреля 2021 13:10 Юлия Туренко
Юрий Никитин – о самочувствии Андрея Данилко: Большая группа специалистов трудится, врачи не только из Украины
Андрей Данилко
кадр из программы

Продюсер Юрий Никитин в программе «Зірковий шлях», которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на телеканале «Украина», рассказал, удалось ли Андрею Данилко справиться с депрессией.

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Продюсер Юрий Никитин рассказал, как VERKA SERDUCHKA планирует отпраздновать 30-летие своей творческой деятельности.

Мы готовим новый клип, новый трек и за ним ряд очень серьезных проектов, о которых я просто не могу говорить. Но сегодня год 30-летия VERKA SERDUCHKA. Единственное, что могу сказать, он будет наполнен очень яркими и знаковыми проектами от VERKA SERDUCHKA, – поделился Никитин.

Обмолвился продюсер и о состоянии здоровья Андрея Данилко.

Хочу сказать, что по сравнению с теми депрессиями, которые у него были после 2007 года, он уже находится в прекрасной форме. Потому что очень долгое время он совсем не мог творить и генерить, ничего не мог делать, выступать. У него более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Там большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только из Украины, но и из других стран европейских подключаются к этому процессу, – рассказал Юрий Никитин о самочувствии звездного детектива шоу «МАСКА».

Напомним,

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