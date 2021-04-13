Беременная Дана Абызова рассказала о трагедии в семье: Мы проиграли эту борьбу

Сегодня мы сообщили печальную новость о смерти мамы победительницы шоу "Від пацанки до панянки-4" Жени Мазур, как о смерти мамы рассказала и Дана Абызова.

На своей странице в Инстаграм звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова написала трогательный пост, посвященный самому родному человеку. В публикации актриса сообщила, что сегодня не стало ее мамы.

Год назад женщина стремительно похудела на 25 кг, однако чувствовала себя хорошо. Полное обследование организма показало страшную картину – онкология. Год борьбы, 12 химиотерапий и вроде бы появились шансы...

Однако пару месяцев назад началось ухудшение. Мама Даны готовилась к операции, сдавала анализы, и перед самим хирургическим вмешательством опухоль начала расти и разлагаться. Последние дни были решающими... и эту борьба была проиграна... Не дожив месяц до своего дня рождения, и не дождавшись рождения ребенка дочери, женщина умерла.

15.05.1968-13.04.2021. Моя мамочка. Моя любимая, хорошая, мудрая и самая красивая. Мы проиграли эту борьбу, – написала Дана Абызова в Сети. – Спасибо вам, друзья, что помогли нам и поддержали в последний, отчаянный момент. Всё закончилось так же стремительно, как началось год назад.

Сейчас Дана Абызова беременна первенцем. Совсем скоро у нее с супругом Алексеем Морозовым родится малыш. Для актера ребенок станет вторым, от первого брака у него есть сын.

Напомним,