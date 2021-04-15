Анна Саливанчук готовится к серьезной операции

Звезда эротической комедии "Свингеры" Анна Саливанчук сейчас переживает непростой период.

В недавнем интервью ведущей Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" актриса рассказала о травме позвоночника, которую получила 10 лет назад. Инцидент произошел с Анной Саливанчук во время съемок исторического фильма.

Актриса ехала верхом на коне, съемки проходили ночью. Животное испугалось ярких софитов и поскакало в лес, опрокинув с себя Анну. К звезде приходил доктор, колол блокаду, и Саливанчук продолжала сниматься.

Однако с каждой беременностью состояние артистки ухудшалось. Все дошло до того, что Анна в один из дней не смогла даже встать и подойти к малышу, который плакал.

Сейчас Анна готовится к операции. В течение ближайших недель ее прооперируют. Ей удалят две грыжи и диски. Туда будут вставлены пластины.

Я решилась на операцию. В ближайшем будущем, в течении 2-х недель меня прооперируют. Сейчас стою в очереди, потому что жду самого лучшего врача, которого выбрала для себя. Первые по очереди пациенты с более тяжелыми заболеваниями. Шейные грыжи нельзя сравнить с теми, что в грудном или поясничном отделе. Это более тяжелый случай. Мне будут удалять две грыжи между 5-6 и 6-7 позвонком, а также диски. Будут вставлять туда пластины. Что хочу сказать. Главное настрой! И я готова. Маникюр и педикюр сделала. Настроение привела в порядок. Если честно, то хочется побыстрее. Жду очередь.

Желаем Анне Саливанчук успешной операции и скорейшего восстановления после нее!

Напомним,