Анна Саливанчук готовится к серьезной операции
Звезда эротической комедии "Свингеры" Анна Саливанчук сейчас переживает непростой период.
Актриса ехала верхом на коне, съемки проходили ночью. Животное испугалось ярких софитов и поскакало в лес, опрокинув с себя Анну. К звезде приходил доктор, колол блокаду, и Саливанчук продолжала сниматься.
Сейчас Анна готовится к операции. В течение ближайших недель ее прооперируют. Ей удалят две грыжи и диски. Туда будут вставлены пластины.
Я решилась на операцию. В ближайшем будущем, в течении 2-х недель меня прооперируют. Сейчас стою в очереди, потому что жду самого лучшего врача, которого выбрала для себя. Первые по очереди пациенты с более тяжелыми заболеваниями. Шейные грыжи нельзя сравнить с теми, что в грудном или поясничном отделе. Это более тяжелый случай. Мне будут удалять две грыжи между 5-6 и 6-7 позвонком, а также диски. Будут вставлять туда пластины. Что хочу сказать. Главное настрой! И я готова. Маникюр и педикюр сделала. Настроение привела в порядок. Если честно, то хочется побыстрее. Жду очередь.
Желаем Анне Саливанчук успешной операции и скорейшего восстановления после нее!
Напомним,