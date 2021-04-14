Холостяк-11: выбывшая участница жестко высказалась о Михаиле Заливако
14 апреля 2021 23:15
В минувшем выпуске проекта "Холостяк-11" главный герой попрощался сразу с двумя участницами.
Михаил Заливако получил доступ к страницам девушек в Instagram. Увидев профиль Кати, Холостяка смутили откровенные снимки. Участница слишком часто выкладывала на всеобщее обозрение фотографии своей попы.
Также Холостяк неоднократно говорил Кате, что она неискренняя. Девушка отреагировала на обвинения Миши, правда, уже после того, как покинула шоу. На своей странице в Сети Екатерина написала пост, в котором высказалась о главном герое проекта.
Вы спрашиваете, почему я себя никак не проявляла, почему не раскрылась Мише, почему не доказала ему какая я?! Я открываюсь людям не сразу и далеко не всем. И не зная мужчину и не имея возможность его узнать, не хотелось открываться перед ним и всей Украиной раньше времени. Мне в какой-то момент стало это не интересно, я поняла, что я нахожусь не в том месте и не с тем человеком. Но я все равно оставляла еще шанс на наше индивидуальное свидание, на котором я бы, возможно, поменяла свое мнение.. Ведь я шла на проект, чтобы ощутить сказку, получить незабываемые эмоции, мне хотелось красивые, романтические свидания, где можно спокойно пообщаться и раскрыться человеку. Но это не тот мужчина, который смог бы мне ее подарить.
Когда Миша говорил мне: «Мне кажется, ты манипулируешь людьми», «Мне кажется, ты играешь», «Мне кажется ваша дружба не настоящая».... А не кажется ли Вам, что ему очень много кажется. Именно с такими словами он меня провожал на церемонии роз. Но, сегодня оказалось, что я покинула проект из-за своего Инстаграма))) И из-за того, что у меня не было чувств и заинтересованности в нём.. В этом он прав... я не успела его узнать. Мужчина, который не уверен в своих словах и за них не отвечает, становится не интересен, не вижу смысла продолжать диалог. Я никогда никому ничего не доказываю. Каждый человек имеет право на свое мнение и видит, то, что хочет видеть и слышать.
Спрашиваете, жалею ли я? Хотела бы что-то изменить? Нет. Я ни о чем не жалею и ничего изменить не хотела бы. Для меня сложилось всё так, как должно было) Я получила много незабываемых впечатлений и эмоций, много интересных знакомств на проекте и вне проекта. Хороший опыт на телевидении, который мне пригодится. Миша, хороший парень, но я хочу быть рядом с мужчиной, который уверен в себе и во мне! Это герой не моего романа...
Напомним,