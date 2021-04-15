Холостяк: главный герой шоу шокировал публику, заявив, что он гей

15 апреля 2021 12:10 Юлия Туренко
Холостяк: главный герой шоу шокировал публику, заявив, что он гей
Холостяк: главный герой шоу шокировал публику, заявив, что он гей
Fotobank / GettyImages

Главный герой 23-го сезона американского проекта "Холостяк" Колтон Андервуд признался, что он нетрадиционной ориентации.

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Бывший профессиональный футболист Колтон Андервуд после участия в реалити-шоу, 2 года состоял в отношениях с победительницей проекта, красоткой-телеведущей Кэсси Рэндольф. Однако сейчас мужчина заявил, что шоу "Холостяк" в его жизни было ошибкой. Своим откровением Колтон поделился в интервью шоу «Good Morning America».

Я долго бежал от себя. Я долго ненавидел себя. Я – гей, и осознал это в начале года. И я смирился с этим и переваривал это. Следующим шагом было сообщить об этом людям, – сказал Андервуд.

Колтон Андервуд и победительница шоу "Холостяк" Кэсси Рэндольф / Fotobank / GettyImages

Также экс-спортсмен заявил, что именно проект помог ему разобраться в своей ориентации. Колтон сожалеет, что девушки стали заложницами ситуации и теперь считают себя обманутыми.

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Андервуд признался, что отношений с мужчинами у него еще не было. Но он надеется встретить человека, которому сможет открыться и довериться.

Отметим, что в полуфинале шоу "Холостяк" Кэсси Рэндольф решила добровольно покинуть проект, однако Колтон отправил домой двух остальных финалисток и попросил Кэсси поверить ему и дать шанс.

Колтон Андервуд и победительница шоу "Холостяк" Кэсси Рэндольф / Fotobank / GettyImages

Напомним,

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