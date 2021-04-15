Холостяк. Как выйти замуж: как соцсети влияют на личную жизнь?

Холостяк. Как выйти замуж: как соцсети влияют на личную жизнь?

Сегодня, 15 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» с Григорием Решетником.

Ведущий вместе с экспертами и участницами проекта Холостяк-11 разберут, как соцсети влияют на общество и непосредственно на отношения.

На шестой неделе проекта Холостяк посмотрел страницы девочек в социальных сетях. И оказалось, что некоторым участницам Миша даже не написал бы, – отметил ведущий.

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Юля «Зайка», Джессика, Юля, Лиза, Розали, Аня.

У каждой девушки есть в профиле фотографии в купальниках. Все красивые, у всех классные фигуры и все хотят это продемонстрировать, – поделится мнением «Зайка».

Как же мужчины воспринимают фото девушек в полуголом виде? И почему не стоит редактировать себя на снимках? Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также суперженщина и в соцсетях, и в жизни – тренер Марина Боржемская.

Не пропустите актуальные советы и эксклюзивную информацию уже сегодня, 15 апреля в 19:00, в ток-шоу «Как выйти замуж» на СТБ!