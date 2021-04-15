Холостяк. Как выйти замуж: как соцсети влияют на личную жизнь?

15 апреля 2021 11:35 Юлия Туренко
Холостяк. Как выйти замуж: как соцсети влияют на личную жизнь?
Холостяк. Как выйти замуж: как соцсети влияют на личную жизнь?
пресс-служба

Сегодня, 15 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» с Григорием Решетником.

Читайте такжеВладимир Шумко впервые показал родную сестру
Ведущий вместе с экспертами и участницами проекта Холостяк-11 разберут, как соцсети влияют на общество и непосредственно на отношения.

На шестой неделе проекта Холостяк посмотрел страницы девочек в социальных сетях. И оказалось, что некоторым участницам Миша даже не написал бы, – отметил ведущий.

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Юля «Зайка», Джессика, Юля, Лиза, Розали, Аня.

У каждой девушки есть в профиле фотографии в купальниках. Все красивые, у всех классные фигуры и все хотят это продемонстрировать, – поделится мнением «Зайка».

Читайте такжеВечерний Квартал: стала известна дата премьеры новых выпусков шоу
Как же мужчины воспринимают фото девушек в полуголом виде? И почему не стоит редактировать себя на снимках? Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также суперженщина и в соцсетях, и в жизни – тренер Марина Боржемская.

Не пропустите актуальные советы и эксклюзивную информацию уже сегодня, 15 апреля в 19:00, в ток-шоу «Как выйти замуж» на СТБ!

Облако тегов

СТБ Холостяк Григорий Решетник Как выйти замуж телешоу Как выйти замуж. Пост-шоу пост-шоу телешоу 2021 Холостяк-11

Материалы по теме

Стосується кожного: Испытание обыденностью (эфир от 15.04.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Испытание обыденностью (эфир от 15.04.2021)
Холостяк: главный герой шоу шокировал публику, заявив, что он гей
Новости

Холостяк: главный герой шоу шокировал публику, заявив, что он гей
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 19 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 19 выпуск
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 12.04.2021)
Сериалы

Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 12.04.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK