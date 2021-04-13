Вечерний Квартал: стала известна дата премьеры новых выпусков шоу

13 апреля 2021 16:10 Юлия Туренко
Вечерний Квартал: стала известна дата премьеры новых выпусков шоу
Вечерний Квартал: стала известна дата премьеры новых выпусков шоу
пресс-служба

Состоится премьера обновленного «Вечернего Квартала». Где и когда смотреть, а также про что будут шутить в премьерных выпусках - читайте в нашем материале.

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В эту субботу, 17 апреля, в 20:15 на «1+1» состоится премьера обновленного «Вечернего Квартала». В премьерных выпусках зрителей ждут шутки об актуальных событиях в стране и мире, приглашенные гости и музыкальные сюрпризы от звезд шоу-бизнеса.

Актеры «Вечернего Квартала» подготовили как множество бытовых номеров, так и острые политические пародии. Конечно, не обойдут и тему вакцинации населения от COVID-19.

Также на одной сцене впервые споет неожиданный квартет: Александр Пономарев, Alekseev, Дзидзьо и Евгений Кошевой.

Создатели известного юмористического шоу интригуют, что зрители увидят кардинально другую масштабную сцену, ведь декорации полностью обновили.

Мне кажется, что со всей Украины свезли экраны и свет для нашей новой сцены. Уже пятый день на те декорации смотрю – у меня шок от такой красоты, – комментирует актер Студии «Квартал 95» Юрий Ткач.

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Среди приглашенных звездных гостей нового выпуска «Вечернего Квартала» будут: Alekseev, Александр Пономарев, народный артист Украины Станислав Боклан, певица и молодая мама Джамала и другие.

Джамала споет на сцене «Вечернего Квартала» чувственную песню с нового альбома «Мы», которую посвятила младшему сыну Селиму-Гираю.

Съемки новых выпусков происходили с соблюдением всех карантинных норм и без зрителей.

Не пропустите новый выпуск «Вечернего Квартала» 17 апреля в 20:15 на «1+1», а Суперфинал шоу звездных пародий «Липсинк баттл» состоится в 22:15.

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