Пришелец-2: что ждет зрителей в новом сезоне ситкома

Эксклюзив 12 апреля 2021 16:45 Юлия Туренко
Пришелец-2: что ждет зрителей в новом сезоне ситкома
Пришелец-2: что ждет зрителей в новом сезоне ситкома
пресс-служба

12 апреля на телеканале ТЕТ состоится премьера 2 сезона неопознанной летающей комедии «Пришелец» с Анатолем Фон-Филандрой, Марией Крушинской, Владимиром Кравчуком, Лесей Самаевой и Константином Данилюком в ролях.

Читайте такжеМАСКА: канал Украина начинает подготовку второго сезона шоу
По сюжету, зрители продолжат знакомиться с приключениями обычной украинской семьи из Тарасовки и их нового инопланетного гостя. Актеры ситкома Мария Крушинская (Оксана) и Анатоль Фон-Филандра (пришелец) рассказали, что будет с их героями во втором сезоне и какие случались смешные эпизоды на площадке.

Поделитесь, что зрители увидят в новом сезоне ситкома?

Мария Крушинская: Каждого героя нашего сериала ждет одно – пришелец станет «продвинутее» в мире людей. Теперь представьте масштабы бедствия (смеется).

Анатоль Фон-Филандра: С моим героем в одной из серий произойдет изменение, которое сделает его похожим на людей в переживаниях и внутренних ощущениях. Совсем скоро всё увидите сами на ТЕТ!

Случались ли с вами смешные ситуации на съемках?

Читайте такжеВера Брежнева призналась, что хочет в третий раз стать мамой
Мария Крушинская: Помню, мы снимали сцену с мокрыми волосами, высушили их и уложили (для меня и в обыденной жизни это сделать – подвиг), как вдруг сказали, что эпизод нужно переснять. Пришлось все делать заново… Обладательницы длинных волос меня поймут…

Анатоль Фон-Филандра: Было забавно во втором сезоне снимать лето зимой. Иногда у актеров губы замерзали и мы не могли выговорить текст из-за того, что мышцы лица не двигались так, как надо. Но этому мы не придавали значения, поскольку на съёмках была дружеская и лёгкая атмосфера – мы много смеялись и друг друга «подкалывали».

Включай телеканал ТЕТ 12 апреля в 18:15! Смотри всей семьей новые серии сериала «Пришелец»!

Облако тегов

сериалы ТЕТ новости премьера эксклюзив анонс сериалы 2021 ситком Пришелец Анатоль Фон-Филандра Мария Крушинская Пришелец 2 сезон Пришелец-2

Материалы по теме

Вызов-2: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Сериалы

Вызов-2: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
МАСКА: канал Украина начинает подготовку второго сезона шоу
Анонсы на ТВ

МАСКА: канал Украина начинает подготовку второго сезона шоу
Від пацанки до панянки-5: из Школы леди участниц переселили в подвал
Новости

Від пацанки до панянки-5: из Школы леди участниц переселили в подвал
Сучасні тренди в оформленні кухні
Полезные советы

Сучасні тренди в оформленні кухніРеклама

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Как выйти замуж: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK