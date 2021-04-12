Пришелец-2: что ждет зрителей в новом сезоне ситкома

12 апреля на телеканале ТЕТ состоится премьера 2 сезона неопознанной летающей комедии «Пришелец» с Анатолем Фон-Филандрой, Марией Крушинской, Владимиром Кравчуком, Лесей Самаевой и Константином Данилюком в ролях.

По сюжету, зрители продолжат знакомиться с приключениями обычной украинской семьи из Тарасовки и их нового инопланетного гостя. Актеры ситкома Мария Крушинская (Оксана) и Анатоль Фон-Филандра (пришелец) рассказали, что будет с их героями во втором сезоне и какие случались смешные эпизоды на площадке.

Поделитесь, что зрители увидят в новом сезоне ситкома?

Мария Крушинская: Каждого героя нашего сериала ждет одно – пришелец станет «продвинутее» в мире людей. Теперь представьте масштабы бедствия (смеется).

Анатоль Фон-Филандра: С моим героем в одной из серий произойдет изменение, которое сделает его похожим на людей в переживаниях и внутренних ощущениях. Совсем скоро всё увидите сами на ТЕТ!

Случались ли с вами смешные ситуации на съемках?

Помню, мы снимали сцену с мокрыми волосами, высушили их и уложили (для меня и в обыденной жизни это сделать – подвиг), как вдруг сказали, что эпизод нужно переснять. Пришлось все делать заново… Обладательницы длинных волос меня поймут…

Анатоль Фон-Филандра: Было забавно во втором сезоне снимать лето зимой. Иногда у актеров губы замерзали и мы не могли выговорить текст из-за того, что мышцы лица не двигались так, как надо. Но этому мы не придавали значения, поскольку на съёмках была дружеская и лёгкая атмосфера – мы много смеялись и друг друга «подкалывали».

Включай телеканал ТЕТ 12 апреля в 18:15! Смотри всей семьей новые серии сериала «Пришелец»!