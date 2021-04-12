Пришелец-2: что ждет зрителей в новом сезоне ситкома
12 апреля на телеканале ТЕТ состоится премьера 2 сезона неопознанной летающей комедии «Пришелец» с Анатолем Фон-Филандрой, Марией Крушинской, Владимиром Кравчуком, Лесей Самаевой и Константином Данилюком в ролях.
Поделитесь, что зрители увидят в новом сезоне ситкома?
Мария Крушинская: Каждого героя нашего сериала ждет одно – пришелец станет «продвинутее» в мире людей. Теперь представьте масштабы бедствия (смеется).
Анатоль Фон-Филандра: С моим героем в одной из серий произойдет изменение, которое сделает его похожим на людей в переживаниях и внутренних ощущениях. Совсем скоро всё увидите сами на ТЕТ!
Случались ли с вами смешные ситуации на съемках?
Анатоль Фон-Филандра: Было забавно во втором сезоне снимать лето зимой. Иногда у актеров губы замерзали и мы не могли выговорить текст из-за того, что мышцы лица не двигались так, как надо. Но этому мы не придавали значения, поскольку на съёмках была дружеская и лёгкая атмосфера – мы много смеялись и друг друга «подкалывали».
Включай телеканал ТЕТ 12 апреля в 18:15! Смотри всей семьей новые серии сериала «Пришелец»!