Вера Брежнева призналась, что хочет в третий раз стать мамой

12 апреля 2021 14:40 Юлия Туренко
Вера Брежнева призналась, что хочет в третий раз стать мамой
Вера Брежнева и Константин Меладзе
instagram.com/ververa

Вера Брежнева задумалась о будущем пополнении в семье.

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Супруга продюсера Константина Меладзе не прочь родить от него ребенка. Об этом сама Вера Брежнева рассказала в программе «Ты не поверишь!» Артистка отметила, что это одно из ее самых сокровенных желаний.

Возможно, Вера вдохновилась примером своей коллеги по группе "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой, которая вот-вот родит малыша Валерию Меладзе.

Я уже пятикратно тетя, – сказала в программе Брежнева. – Каждое рождение ребенка – это праздник. Тем более у их ребенка будет такая гениальная фамилия, как Меладзе. Я и сама хочу еще раз встать мамой. Думаю об этом постоянно.

Вера Брежнева с дочками / instagram.com/ververa

Также певица рассказала, что на карантине активно занималась спортом. И к своему питанию звезда подходит осознанно.

Всегда думаю, что ем. Занимаюсь спортом, – отметила Вера. – На карантине, честно скажу, у меня была депрессия. Я тогда умеренно питалась и тренировалась через день.

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К слову, Брежнева и Меладзе счастливы в отношениях вот уже более 15 лет. Однако общих детей у пары пока что нет.

От предыдущего брака у Константина подрастает трое детей – дочери Алиса и Лия, а также сын Валерий. Вера Брежнева воспитывает двух дочерей – Соню и Сару, рожденных от двух предыдущих отношений.

Напомним,

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