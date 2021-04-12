Вера Брежнева призналась, что хочет в третий раз стать мамой
Вера Брежнева задумалась о будущем пополнении в семье.
Возможно, Вера вдохновилась примером своей коллеги по группе "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой, которая вот-вот родит малыша Валерию Меладзе.
Я уже пятикратно тетя, – сказала в программе Брежнева. – Каждое рождение ребенка – это праздник. Тем более у их ребенка будет такая гениальная фамилия, как Меладзе. Я и сама хочу еще раз встать мамой. Думаю об этом постоянно.
Также певица рассказала, что на карантине активно занималась спортом. И к своему питанию звезда подходит осознанно.
Всегда думаю, что ем. Занимаюсь спортом, – отметила Вера. – На карантине, честно скажу, у меня была депрессия. Я тогда умеренно питалась и тренировалась через день.
От предыдущего брака у Константина подрастает трое детей – дочери Алиса и Лия, а также сын Валерий. Вера Брежнева воспитывает двух дочерей – Соню и Сару, рожденных от двух предыдущих отношений.
Напомним,