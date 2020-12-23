Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)

23 декабря 2020 04:00 Юлия Крутиева
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
пресс-служба

31 декабря на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят новогодний выпуск проекта Вечерний Квартал.

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Традиционный новогодний выпуск программы "Вечерний квартал", в котором зрители увидят свежий юмор на тему политики и бытовых проблем. Также зрителей ждут выступления любимых украинских суперзвезд. Знаменитости поздравят украинцев с наступающим 2021 годом и исполнят на сцене свои хиты, так полюбившиеся публике. Не пропустите!

Новогодний выпуск программы Вечерний квартал смотрите 31.12.2020 в 20:21 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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