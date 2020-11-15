Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)

21 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят новый выпуска проекта Вечерний Квартал.

Вечерний квартал - это невероятно популярное украинское шоу на телеканале 1+1, которое не нуждается в представлении. Созданное «Студией Квартал 95» оно уже много лет продолжает вдохновлять украинцев. Юмор в Вечернем квартале всегда острый, яркий и актуальный.

Кварталовцы интерпритують события в общественно-политической жизни Украины и мира через призму здоровой иронии и сарказма. Никто не укроется от их пристального взгляда, ведь кварталовцы не просто заметят известную личность, но и сделают на нее пародию.

Новый выпуск шоу Вечерний квартал смотрите 21.11.2020 в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.