Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)

13 ноября 2020 21:45 Юлия Крутиева
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
пресс-служба

14 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят новый выпуска проекта Вечерний Квартал.

Читайте такжеЛига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Смотрите в новом выпуске Вечерний квартал: специально к юбилею канала 1+1 студия «Квартал 95» подготовила особенный номер в новом выпуске «Вечернего квартала». «Пока идут "плюсы" - ты не один», - так звучат слова из песни, которую исполнят «кварталовцы», вспоминая любимые и культовые проекты телеканала за 25 лет. Также в рамках праздничного номера на сцену «Вечернего Квартала» выйдут самые популярные звезды «1+1», среди них - ведущие «Сніданку з 1+1» Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, актеры студии «Квартал 95», Влад Яма, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Екатерина Кухар, актрисы «Женского Квартала» Вера Кекелия, Ирина Сопонару, Марта Адамчук и другие. Кроме того, Евгений Кошевой во время этого номера расскажет, почему на самом деле канал «1+1» имеет именно такое название.

Среди приглашенных звездных гостей нового выпуска «Вечернего Квартала» будут заслуженный артист Украины Сергей Михалок с оркестром «Ляпис 98», которые представят песню «Ты кинула», а также Тина Кароль.

Среди юмористических номеров зрителей также ждет миниатюра о дебатах кандидатов в мэры столицы.

Новый выпуск шоу Вечерний квартал смотрите 14.11.2020 в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 Вечерний Квартал Квартал 95 телешоу юмор телешоу онлайн телешоу 2020

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
Иракли Макацария – о личной жизни: Встречаюсь с одной девушкой, а через неделю – с другой
Новости

Иракли Макацария – о личной жизни: Встречаюсь с одной девушкой, а через неделю – с другой
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.11.2020)
Телешоу

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2020)
Телешоу

Хто зверху-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK