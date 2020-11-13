Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
13 ноября 2020 21:45
Юлия Крутиева
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
пресс-служба
14 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят новый выпуска проекта Вечерний Квартал.
Смотрите в новом выпуске Вечерний квартал
: специально к юбилею канала 1+1 студия «Квартал 95» подготовила особенный номер в новом выпуске «Вечернего квартала». «Пока идут "плюсы" - ты не один»
, - так звучат слова из песни, которую исполнят «кварталовцы», вспоминая любимые и культовые проекты телеканала за 25 лет. Также в рамках праздничного номера на сцену «Вечернего Квартала» выйдут самые популярные звезды «1+1», среди них - ведущие «Сніданку з 1+1» Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, актеры студии «Квартал 95», Влад Яма, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Екатерина Кухар, актрисы «Женского Квартала» Вера Кекелия, Ирина Сопонару, Марта Адамчук и другие. Кроме того, Евгений Кошевой во время этого номера расскажет, почему на самом деле канал «1+1» имеет именно такое название.
Среди приглашенных звездных гостей нового выпуска «Вечернего Квартала» будут заслуженный артист Украины Сергей Михалок с оркестром «Ляпис 98», которые представят песню «Ты кинула», а также Тина Кароль.
Среди юмористических номеров зрителей также ждет миниатюра о дебатах кандидатов в мэры столицы.
Новый выпуск шоу Вечерний квартал смотрите 14.11.2020 в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.