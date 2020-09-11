Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.09.2020)
12 сентября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидели новый выпуска проекта Вечерний Квартал.
Ярким номером нового выпуска станет шуточная свадьба двух одиозных представителей украинской политики – Юлии Тимошенко и Олега Ляшко. Зрители «Вечернего Квартала» станут свидетелями момента сочетания новой политической пары.
Что касается музыкальных номеров, из звезд в выпуске примут участие DZIDZIO и Оля Цибульская. А вот сам «Квартал» решил посвятить песню ушедшему карантинному лету.
Новый выпуск шоу Вечерний квартал смотрите в 20.20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.