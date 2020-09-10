Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.09.2020)

10 сентября 2020 14:50 Юлия Крутиева
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.09.2020)
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.09.2020)
пресс-служба

11 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск 6 сезона Лиги Смеха.

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Во второй игре второго этапа «Лиги смеха» снова принимали участие три команды со своими звездными тренерами. В этот раз удивляли поклонников проекта «Любимый город» вместе со Стасом Бокланом, команда «Ого» и Юрий Ткач, а также сборная Львова и Владимир Дантес. Для выступления всем командам снова была предложена тема игры - «Как я мечтал провести лето».

Оценивали выступления по новым правилам тренеры, которые не задействованы в данной игре, а это – Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Гарик Бирча и Игорь Ласточкин.

Новый выпуск проекта Лига Смеха смотрите в 20:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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