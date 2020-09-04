Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.09.2020)

4 сентября 2020 14:25 Юлия Крутиева
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.09.2020)
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.09.2020)
пресс-служба

4 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел новый выпуск 6 сезона Лиги Смеха.

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Создатели проекта внесли изменения в правила и схемы сезона. Так, во втором этапе «Лиги смеха» будет 4 игры по 3 команды в каждой. А оценивать выступления смогут только те тренеры, которые не участвуют в игре.

В новом выпуске на сцене «Лиги смеха» сыграют участники черниговской команды «7*я» с тренером Гариком Бирчей, «Ветераны космических войск» с Надей Дорофеевой и команда из Винницы «Моя провинция», тренером которой стала Наталья Могилевская. А оценивать их выступления будут судьи Станислав Боклан, Юрий Ткач, Владимир Дантес и Игорь Ласточкин.

Новый выпуск проекта Лига Смеха смотрите в 20:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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