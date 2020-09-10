Лига смеха: Стас Боклан повторит танец Потапа, а Юрий Ткач устроит салют
В пятницу, 11 сентября, в 20:45 на канале 1+1 состоится премьера новых выпусков Лиги смеха.
Оценивать выступления по новым правилам будут тренеры, которые не задействованы в данной игре, а это – Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Гарик Бирча и Игорь Ласточкин.
Для выступления всем командам снова будет предложена тема игры - «Как я мечтал провести лето». И первой на сцену выйдет команда «Любимый город».
Сам я провел лето замечательно, половину его дома, на карантине с семьей, а вторую – в любимой работе,– рассказывает Стас Боклан, который на «Лигу смеха» приехал прямо со съемочной площадки второго сезона сериала «Папик».
Выход львовской команды сразу начнется с конфликта с их тренером, ведь Дантес появится на сцене в образе туриста, который только вернулся из Одессы! «А-ну признавайся, отдыхал в Одессе?» - начнут допрашивать участники певца. – «А вы с какой целью интересуетесь?» – ответит им Владимир вопросом на вопрос.
Отметим, на этом этапе ни одна из команд не покидает проект. Главный приз в игре - символический Тотем, который поможет участникам не вылететь в следующей игре.
Новый выпуск «Лиги смеха» уже в эту пятницу на «1+1», в 20:45.
Напомним,