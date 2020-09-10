Лига смеха: Стас Боклан повторит танец Потапа, а Юрий Ткач устроит салют

В пятницу, 11 сентября, в 20:45 на канале 1+1 состоится премьера новых выпусков Лиги смеха.

Во второй игре второго этапа снова примут участие три команды со своими звездными тренерами. В этот раз удивлять поклонников проекта будут «Любимый город» вместе со Стасом Бокланом, команда «Ого» и Юрий Ткач, а также сборная Львова и Владимир Дантес

Оценивать выступления по новым правилам будут тренеры, которые не задействованы в данной игре, а это – Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Гарик Бирча и Игорь Ласточкин.

Для выступления всем командам снова будет предложена тема игры - «Как я мечтал провести лето». И первой на сцену выйдет команда «Любимый город».

Сам я провел лето замечательно, половину его дома, на карантине с семьей, а вторую – в любимой работе,

– рассказывает Стас Боклан, который на «Лигу смеха» приехал прямо со съемочной площадки второго сезона сериала «Папик».

Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.09.2020) / пресс-служба

Кстати, народный артист в этой игре пустится в пляс и примет участие во флеш-мобе, объявленном Потапом, на песню Chica Bamboni. Пропустить жаркие танцы в исполнении «Папика» просто непозволительно!

Выход львовской команды сразу начнется с конфликта с их тренером, ведь Дантес появится на сцене в образе туриста, который только вернулся из Одессы! «А-ну признавайся, отдыхал в Одессе?» - начнут допрашивать участники певца. – «А вы с какой целью интересуетесь?» – ответит им Владимир вопросом на вопрос.

Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.09.2020) / пресс-служба

Самым же громким и фееричным выступлением этого выпуска будет перфоманс от команды «Ого» вместе с их тренером Юрием Ткачом. Как всегда, на сцене будет много необычного реквизита – более того, ребята уже доросли до того, что устроят настоящий салют над сценой прямо во время номера!

Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.09.2020) / пресс-служба

Отметим, на этом этапе ни одна из команд не покидает проект. Главный приз в игре - символический Тотем, который поможет участникам не вылететь в следующей игре.

Новый выпуск «Лиги смеха» уже в эту пятницу на «1+1», в 20:45.

Напомним,