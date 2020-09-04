Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
5 сентября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят новый выпуска проекта Вечерний Квартал.
В съемках новых выпусков приняли участие певица NK, мультиартист MONATIK, группы The Hardkiss и DZIDZIO, певицы Jerry Heil, Оля Цибульская, а также Олег Кензов и Михаил Поплавский. Артисты представили музыкальные номера на уже известные композиции, эксклюзивные премьеры песен и сыграли в миниатюрах вместе с актерами проекта.
Новый выпуск шоу Вечерний квартал смотрите в 20:25 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.