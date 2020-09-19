Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)
19 сентября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят новый выпуска проекта Вечерний Квартал.
Кварталовцы интерпритують события в общественно-политической жизни Украины и мира через призму здоровой иронии и сарказма. Никто не укроется от их пристального взгляда, ведь кварталовцы не просто заметят известную личность, но и сделают на нее пародию.
Новый выпуск шоу Вечерний квартал смотрите в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.