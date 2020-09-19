Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)

19 сентября 2020 20:00 Юлия Крутиева
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)
пресс-служба

19 сентября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят новый выпуска проекта Вечерний Квартал.

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Вечерний квартал - это невероятно популярное украинское шоу на телеканале 1+1, которое не нуждается в представлении. Созданное «Студией Квартал 95» оно уже много лет продолжает вдохновлять украинцев. Юмор в Вечернем квартале всегда острый, яркий и актуальный.

Кварталовцы интерпритують события в общественно-политической жизни Украины и мира через призму здоровой иронии и сарказма. Никто не укроется от их пристального взгляда, ведь кварталовцы не просто заметят известную личность, но и сделают на нее пародию.

Новый выпуск шоу Вечерний квартал смотрите в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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