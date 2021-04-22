Что нельзя делать с кожей лица: 7 бьюти-заповедей от Сони Плакидюк

Советы от эксперта модельного реалити и fathion-фотографа Сони Плакидюк, которые пригодятся подросткам и не только.

Fashion&celebrity-фотограф и эксперт проекта «Супер Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал, Соня Плакидюк всегда выглядит безупречно. На ее лице нет ни одного изъяна, а все благодаря тому, что девушка строго придерживается нескольких правил.

Правило №1

Не игнорируйте увлажнение при жирной коже. Многие ошибочно считают, что жирная кожа не может страдать от обезвоживания, а если ее увлажнять, то она будет еще больше блестеть. На самом деле это не так – жирная кожа без достаточного увлажнения начнет шелушиться и воспаляться. Чтобы избежать этого, подберите подходящие вам уходовые средства, разработанные специально для увлажнения жирной кожи – это могут быть сыворотки, кремы, косметические масла.

Правило №2

Не давите самостоятельно прыщи. Не поддавайтесь этому пагубному соблазну, как бы ни хотелось! Ведь вы можете подвергнуть себя двойному риску: прыщей может появиться еще больше, а вдобавок к ним – некрасивые шрамы на лице.

Правило №3

Не забывайте смывать косметику на ночь. Во время сна кожа восстанавливается, а декоративная косметика, оставленная на ночь, этому препятствует. К тому же, несмытый макияж – это прямой путь к акне и быстрому старению кожи. Поверьте, проще перебороть свою лень и потратить пять минут на умывание, чем вкладываться в лечение кожи через несколько лет.

Правило №4

Не пользуйтесь некачественными тональными средствами и грязными спонжами/кистями. И то, и другое может забить и воспалить ваши поры, а также «подарить» лишнюю парочку морщин.

Правило №5

Не трогайте лицо грязными руками. Грязные руки, как и грязные кисти для макияжа, могут провоцировать появление прыщей и воспалений. А в разгар пандемии COVID-19 трогать лицо грязными руками еще и опасно для здоровья, ведь так вы можете заразиться коронавирусом.

Правило №6

Не умывайтесь «до скрипа». Чрезмерное очищение может травмировать кожу, в результате чего она станет чувствительной и обезвоженной. Если вы думаете, что умывание «до скрипа» поможет жирной коже выглядеть лучше, то ошибаетесь – из-за этого сальные железы могут начать вырабатывать еще больше себума, что чревато не только жирным блеском, но и появлением акне.

Правило №7

Не пользуйтесь полотенцем подружки. С чужого полотенца можно запросто подхватить бактерии, которые вызывают прыщи и кожные инфекции. Так что лучше пользуйтесь одноразовыми бумажными салфетками.