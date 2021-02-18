Соня Плакидюк рассказала, как поборола проблемы с кожей: Расчесывала тело до крови

Соня – одна из немногих селебритиз, которые абсолютно не стесняются появиться на публике без макияжа. Сейчас ее кожа выглядит идеально, но так было далеко не всегда.

От проблем с кожей не застрахован никто. Особенно если говорить об атопическом дерматите, который проявляется у 10-20% детей и у 5% взрослых по всему миру. В их числе и Соня Плакидюк – fashion&celebrity-фотограф и эксперт проекта «Супер Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал.

У меня был очень сильный атопический дерматит и ксероз. Крайне сухая аллергическая кожа, которая при контакте с мылом или водой просто трескалась. А на нервной почве все тело покрывалось раздраженными очагами сухости, которые я ночью расчесывала до крови, – вспоминает Соня. – Боролась с этой проблемой до 25 лет. Только хороший дерматолог, правильный тщательный уход и радикальное изменение в психологическом окружении помогли от этого избавиться.

Соня Плакидюк рассказала, как поборола проблемы с кожей / пресс-служба Нового канала

Атопический дерматит – это хроническое заболевание, которое может проявиться в любой момент. Поэтому Соне до сих пор приходится очень внимательно следить за собой.

Я до сих пор не мою руки обычным мылом (у меня специальное, без щелочи) – от него трескается кожа и появляются микроранки. Ем много полезных жиров и бесконечно мажусь питательными кремами, – добавила фотограф.

Соня Плакидюк рассказала, как поборола проблемы с кожей / пресс-служба Нового канала

Но в этой ситуации есть и плюс. После успешной борьбы с проблемами кожи Плакидюк всегда выглядит свежо и молодо.

Думаю, что в уходе лучше перестараться, чем недо. Из-за атопической кожи я не могла выйти из дому, не намазавшись всяческими снадобьями (все стягивало и пекло – игнорировать это не получалось), внимательно относилась к тому, что касается моего лица. Результат этого «излишнего», на первый взгляд, внимания к уходу виден в 30 лет – у меня действительно нет ни одной глубокой морщины. Жалею, что так же остервенело не занималась спортом и самомассажами, – смеется эксперт модельного реалити Нового канала.

Напомним,