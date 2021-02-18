Соня Плакидюк рассказала, как поборола проблемы с кожей: Расчесывала тело до крови
Соня – одна из немногих селебритиз, которые абсолютно не стесняются появиться на публике без макияжа. Сейчас ее кожа выглядит идеально, но так было далеко не всегда.
У меня был очень сильный атопический дерматит и ксероз. Крайне сухая аллергическая кожа, которая при контакте с мылом или водой просто трескалась. А на нервной почве все тело покрывалось раздраженными очагами сухости, которые я ночью расчесывала до крови, – вспоминает Соня. – Боролась с этой проблемой до 25 лет. Только хороший дерматолог, правильный тщательный уход и радикальное изменение в психологическом окружении помогли от этого избавиться.
Я до сих пор не мою руки обычным мылом (у меня специальное, без щелочи) – от него трескается кожа и появляются микроранки. Ем много полезных жиров и бесконечно мажусь питательными кремами, – добавила фотограф.
Но в этой ситуации есть и плюс. После успешной борьбы с проблемами кожи Плакидюк всегда выглядит свежо и молодо.
Думаю, что в уходе лучше перестараться, чем недо. Из-за атопической кожи я не могла выйти из дому, не намазавшись всяческими снадобьями (все стягивало и пекло – игнорировать это не получалось), внимательно относилась к тому, что касается моего лица. Результат этого «излишнего», на первый взгляд, внимания к уходу виден в 30 лет – у меня действительно нет ни одной глубокой морщины. Жалею, что так же остервенело не занималась спортом и самомассажами, – смеется эксперт модельного реалити Нового канала.
Напомним,