Как быть стильной в морозную погоду: советы Аманды Ироаньи

Быть стильной и модной в такую морозную зимнюю погоду – реально!

Это на своем примере доказывает модель и ведущая шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Аманда Ироанья . Мы спросили у нее несколько советов, что носить этой зимой, а с какими вещами гардероба давно пора распрощаться.

Аманда, как быть модной этой зимой и не замерзнуть?

– Вопрос из области «невозможного». Если серьезно, возможности выглядеть стильно, при этом комфортно и тепло – масса. Трикотажные костюмы – мое открытие и новая любовь. Свитера оверсайз с широкой горловиной, пальто в стиле teddy, лоферы на меху, грубые ботинки в стиле милитари, пуховик – чем объёмнее, тем лучше. Особенно сейчас, как никогда, в моде многослойность, так что самое время быть капусточкой.

В чем тебя можно чаще всего встретить на улицах Киева этой зимой?

– Я в принципе люблю оверсайз, а в зимнее время – тем более. В основном, это объемные свитера и худи, которые я миксую с брюками прямого кроя, со спортом и теми же грубыми ботинками и лоферами.

Поделись своими правилами комбинирования вещей?

– Первое – мне должно быть удобно. Второе – безумно люблю смешивать, играть со спорт вещами.

Карантин как-то повлиял на твой стиль?

– В какой-то степени - да. Я стала спокойнее и более осознано подходить к приобретению вещей. Если раньше я чуть ли не бежала за очередным трендом, то сейчас перед покупкой взвешиваю, насколько долго вещи/аксессуары будут актуальны и останутся вне времени.

Какие модные тренды этого сезона тебе понравились, а каким ты никогда не станешь следовать?

– Вырезы всевозможных форм, бра, перья, жилеты, сетка, широкие джинсы – я просто в восторге. Не мёрзни я, ходила бы в топах и зимой! Микро сумки – не скажу, что не надела бы, в этом что-то есть. Но это абсолютно непрактичная и неудобная вещь для меня.

От чего точно стоит отказаться девушкам в их зимнем гардеробе этой зимой?

– Меховые жилетки. Выглядит максимально абсурдно. Они уже сто лет в обед как вышли из моды, но по-прежнему встречаются на улицах. Девочки, спрячьте куда подальше или продайте. Не можете распрощаться, так хотя бы переделайте в полноценную шубу и заодно дадите второе дыхание.

Какой стиль в холодную пору года тебе ближе всего и почему?

– Чем больше, многослойнее и объёмнее – тем лучше! Понятия не имею какой стиль, да и мне, собственно, не важно.

Какими образами или идеями ты вдохновляешься этой зимой?

– Не устану повторять: источники моего вдохновения – Рози Хантингтон-Уайтли, Елена Перминова. А еще последние показы Jacquemus – отдельное наслаждение.