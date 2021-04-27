Супруга DZIDZIO впервые прокомментировал новость об их разводе
27 апреля 2021 15:40
Певица SLAVIA
instagram.com/slavia_official
Звездная супружеская пара DZIDZIO и SLAVIA на днях серьезно расстроили своих поклонников.
DZIDZIO заявил, что его супружеская жизнь со SLAVIA терпит крах. Пара решила развестись спустя 20 лет совместной жизни.
Пара пришла к такому решению трезво и разумно. DZIDZIO рассказал, что со SLAVIA он не живет под одной крышей уже девять месяцев.
Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже, – говорит певец. – Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше.
SLAVIA и DZIDZIO / instagram.com/slavia_official
Читайте такжеТоком били и иголки ставили: Андрей Доманский рассказал, как у него парализовало половину лицаНе смогла смолчать и сама SLAVIA. Девушка не стала опровергать слова мужа. При этом она добавила, что всеми силами пыталась спасти брак, но устала постоянно быть тенью мужа.
Да, это правда, мы разводимся... За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть, – говорит певица. – Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я – личность!
Напомним,