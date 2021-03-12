Макс Михайлюк и Дарья Хлистун рассекретили редкое имя будущей дочери

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун вскоре впервые станут родителями.

11 марта на СТБ в эфир вышел первый выпуск программы "Как выйти замуж?" В студию к ведущему Григорию Решетнику пришли Макс Михайлюк и Дарья Хлистун.

Пара поделилась с публикой историей своего знакомства и развития отношений. Влюбленные признались, что становиться так быстро родителями не планировали.

Дарья Хлистун и Макс Михайлюк / instagram.com/flymax305

Однако очень рады скорому появлению на свет своей дочери. Дарья не стала скрывать предполагаемую дату родов и имя, которое выбрали для девочки.

Назвать дочь Макс и Даша решили редким именем Ариана. Рождения малышки влюбленные ждут 21 апреля.

Дарья Хлистун и Макс Михайлюк / instagram.com/dasha_khlystun_

Присутствующие в студии девушки-участницы 11 сезона "Холостяк" отметили, что Макс и Даша невероятно подходят друг другу, выглядят очень милыми, счастливыми и влюбленными.

А Макс отметил, что проект "Холостяк-10", где он был главным героем, помог ему понять, какую девушку он хочет видеть рядом с собой. И встретив Дашу, сомнений у него не осталось.

Напомним,