Макс Михайлюк и Дарья Хлистун рассекретили редкое имя будущей дочери
Макс Михайлюк и Дарья Хлистун вскоре впервые станут родителями.
Пара поделилась с публикой историей своего знакомства и развития отношений. Влюбленные признались, что становиться так быстро родителями не планировали.
Однако очень рады скорому появлению на свет своей дочери. Дарья не стала скрывать предполагаемую дату родов и имя, которое выбрали для девочки.
Назвать дочь Макс и Даша решили редким именем Ариана. Рождения малышки влюбленные ждут 21 апреля.
А Макс отметил, что проект "Холостяк-10", где он был главным героем, помог ему понять, какую девушку он хочет видеть рядом с собой. И встретив Дашу, сомнений у него не осталось.
Напомним,