МАСКА: у Андрея Данилко развился комплекс неполноценности из-за участника шоу

В грандиозном шоу «МАСКА» с ведущим Владимиром Остапчуком звездные детективы не только разгадывают знаменитостей, скрытых под неповторимыми костюмами, но и раскрывают личные секреты.

В седьмом эфире гипершоу «МАСКА» невероятные участники группы А снова поражали и запутывали зрителей. Хвостатый герой проекта – иностранная знаменитость Сом – продолжает водить за нос звездных детективов, распевая то на английском, то на русском языках. На этот раз он исполнил хит «Я устал» группы Quest Pistols, однако общаться продолжает только на английском.

После этого выступления детективы засомневались, действительно ли там скрывается иностранец. Оля Полякова предположила, что это может быть Александр Скичко, который свободно владеет английским.

А вот Андрей Данилко, обсуждая личность эпатажного Сома, заявил, что хочет как можно скорее снять с этого участника маску, ведь тот заставляет его чувствовать себя «неполноценным».

Хочу сделать маленькое обращение: у меня из-за маски этой рыбы комплекс неполноценности. Спасибо Оле, что подкрутила мне наушник, я послушал подсказки и ничего не понял. Я хочу, чтобы Сом попал в номинацию, мы все же сняли с него маску и узнали, кто там, – заявил Андрей Данилко в эфире канала «Украина».

После этого Королева ночи отметила, что все время ей не дают покоя загорелые ноги Сома, поэтому в этом образе, по ее мнению, может скрываться Жан Беленюк. А еще – Виталий Козловский или Дима Коляденко, которые любят солярий.

Андрей Бедняков может так разговаривать! – предложила версию известного телепутешественника NK | Настя Каменских, ведь он много ездит по миру, отсюда и загорелая кожа. – Или муж Камалии (Мохаммад Захур – прим. ред.)

Впрочем, детективам так и не удалось прийти к согласию, какая знаменитость может скрываться под этой маской. А зрители в зале решили, что Сом должен продолжать участие в шоу. Так кто же замаскировался в этом образе?

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,