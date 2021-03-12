МАСКА: у Андрея Данилко развился комплекс неполноценности из-за участника шоу

12 марта 2021 01:00 Юлия Крутиева
МАСКА: у Андрея Данилко развился комплекс неполноценности из-за участника шоу
МАСКА: звездные детективы шоу
пресс-служба канала Украина

В грандиозном шоу «МАСКА» с ведущим Владимиром Остапчуком звездные детективы не только разгадывают знаменитостей, скрытых под неповторимыми костюмами, но и раскрывают личные секреты.

Читайте такжеЭмили Ратаковски впервые стала мамой и поделилась первым фото с малышом
В седьмом эфире гипершоу «МАСКА» невероятные участники группы А снова поражали и запутывали зрителей. Хвостатый герой проекта – иностранная знаменитость Сом – продолжает водить за нос звездных детективов, распевая то на английском, то на русском языках. На этот раз он исполнил хит «Я устал» группы Quest Pistols, однако общаться продолжает только на английском.

После этого выступления детективы засомневались, действительно ли там скрывается иностранец. Оля Полякова предположила, что это может быть Александр Скичко, который свободно владеет английским.

А вот Андрей Данилко, обсуждая личность эпатажного Сома, заявил, что хочет как можно скорее снять с этого участника маску, ведь тот заставляет его чувствовать себя «неполноценным».

Хочу сделать маленькое обращение: у меня из-за маски этой рыбы комплекс неполноценности. Спасибо Оле, что подкрутила мне наушник, я послушал подсказки и ничего не понял. Я хочу, чтобы Сом попал в номинацию, мы все же сняли с него маску и узнали, кто там, – заявил Андрей Данилко в эфире канала «Украина».

Читайте такжеАлла Мазур сделала прививку от коронавируса индийской вакциной
После этого Королева ночи отметила, что все время ей не дают покоя загорелые ноги Сома, поэтому в этом образе, по ее мнению, может скрываться Жан Беленюк. А еще – Виталий Козловский или Дима Коляденко, которые любят солярий.

Андрей Бедняков может так разговаривать! – предложила версию известного телепутешественника NK | Настя Каменских, ведь он много ездит по миру, отсюда и загорелая кожа. – Или муж Камалии (Мохаммад Захур – прим. ред.)

Впрочем, детективам так и не удалось прийти к согласию, какая знаменитость может скрываться под этой маской. А зрители в зале решили, что Сом должен продолжать участие в шоу. Так кто же замаскировался в этом образе?

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Андрей Данилко Настя Каменских канал Украина новости телешоу образы звезд Маска телешоу 2021 шоу МАСКА

Материалы по теме

Эмили Ратаковски впервые стала мамой и поделилась первым фото с малышом
Новости

Эмили Ратаковски впервые стала мамой и поделилась первым фото с малышом
Dizel Night: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
Телешоу

Dizel Night: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
Лунный гороскоп на 12 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 12 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK