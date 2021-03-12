МАСКА: у Андрея Данилко развился комплекс неполноценности из-за участника шоу
В грандиозном шоу «МАСКА» с ведущим Владимиром Остапчуком звездные детективы не только разгадывают знаменитостей, скрытых под неповторимыми костюмами, но и раскрывают личные секреты.
После этого выступления детективы засомневались, действительно ли там скрывается иностранец. Оля Полякова предположила, что это может быть Александр Скичко, который свободно владеет английским.
А вот Андрей Данилко, обсуждая личность эпатажного Сома, заявил, что хочет как можно скорее снять с этого участника маску, ведь тот заставляет его чувствовать себя «неполноценным».
Хочу сделать маленькое обращение: у меня из-за маски этой рыбы комплекс неполноценности. Спасибо Оле, что подкрутила мне наушник, я послушал подсказки и ничего не понял. Я хочу, чтобы Сом попал в номинацию, мы все же сняли с него маску и узнали, кто там, – заявил Андрей Данилко в эфире канала «Украина».
Андрей Бедняков может так разговаривать! – предложила версию известного телепутешественника NK | Настя Каменских, ведь он много ездит по миру, отсюда и загорелая кожа. – Или муж Камалии (Мохаммад Захур – прим. ред.)
Впрочем, детективам так и не удалось прийти к согласию, какая знаменитость может скрываться под этой маской. А зрители в зале решили, что Сом должен продолжать участие в шоу. Так кто же замаскировался в этом образе?
Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,