Жена Андрея Джеджулы назвала его неадекватом и чудовищем
Выяснение отношений между Андреем Джеджулой и его супругой Юлией Леус продолжаются.
После рождения дочки Юлия хотела жить отдельно от мужа. Но не удалось. Сейчас она вынуждена жить под одной крышей с мужем, его отцом и сыном от первого брака.
На днях Леус заболела коронавирусом. После этого она с дочкой съехала на другую квартиру. Но Джеджула из-за этого устроил настоящий скандал.
Я очень плохо себя чувствую, но я конечно прокомментирую это чудовище, которое выставляет у себя сториз как он кормит ребенка, теперь он выставляет как он памперсы заворачивает в треугольник... Это просто больной человек, он неадекватный, у него с головой не все в порядке. Я уже просто считаю дни, когда я вылечусь и заберу отсюда ребенка, – говорит Юлия у себя в сториз.