Жена Андрея Джеджулы назвала его неадекватом и чудовищем

5 июля 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Жена Андрея Джеджулы назвала его неадекватом и чудовищем
Юлия Леус и Андрей Джеджула
instagram.com/djedjula

Выяснение отношений между Андреем Джеджулой и его супругой Юлией Леус продолжаются.

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Несмотря на то, что в начале 2021 года у Андрея Джеджулы и Юлии Леус родился ребенок, брак супругов продолжал трещать по швам.

После рождения дочки Юлия хотела жить отдельно от мужа. Но не удалось. Сейчас она вынуждена жить под одной крышей с мужем, его отцом и сыном от первого брака.

На днях Леус заболела коронавирусом. После этого она с дочкой съехала на другую квартиру. Но Джеджула из-за этого устроил настоящий скандал.

Юлия Леус и Андрей Джеджула с дочкой / instagram.com/djedjula
Юлии пришлось вернуться. Но ее лечение дома не проходит без скандалов. Добивает женщину поведение супруга, который в своих сториз демонстрирует, как он ухаживает за дочкой.

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В своем Инстаграм Леус назвала Джеджулу «неадекватным» и призналась, что очень ждет своего выздоровления, чтобы съехать на другую квартиру.

Я очень плохо себя чувствую, но я конечно прокомментирую это чудовище, которое выставляет у себя сториз как он кормит ребенка, теперь он выставляет как он памперсы заворачивает в треугольник... Это просто больной человек, он неадекватный, у него с головой не все в порядке. Я уже просто считаю дни, когда я вылечусь и заберу отсюда ребенка, – говорит Юлия у себя в сториз.

Юлия Леус / instagram.com/yla__yla
Напомним, 

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