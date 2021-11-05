Крепостная: уникальность и мировая слава мелодрамы, открытая любовь героев и постельные сцены

1 ноября на телеканале СТБ состоялась премьера легендарной костюмированной драмы «Кріпосна. Жадана любов». Первые серии собирают у экранов миллионы зрителей, а программа остается лидером в слоте.

Феномен «Крепостной»

Настало время разобраться, в чем же уникальность мелодрамы «Крепостная» и что делает этот продукт известным на весь мир.

Знаменательный период, что отображает легендарная костюмированная мелодрама «Кріпосна. Жадана любов», создает благотворную атмосферу для прогресса. Создатели сериала уходят от страданий главной героини, и в центр сюжета становятся кардинальные перемены в общественном сознании. Уникальный сериал «Крепостная» передает в полной мере атмосферу, где женщины в плотно зашнурованных корсетах, а мужчины с высокими цилиндрами были вхожи в свою повседневную жизнь. Она характеризовалась жестокими условностями, быстрым техническим прогрессом и большими социальными различиями. Порядок жизни уже вызывает сумасшедший интерес, особенно если доступа к нему нет.

Кріпосна. Жадана любов / пресс-служба канала СТБ

Оттого историческое кино и пользуется такой популярностью. Заглянуть в будущее мы не можем, а в прошлом слишком мало информации. Однако создатели сериала по крупицам собирали основы быта, этикета, порядка и образа жизни тогдашних панов и крепостных.

Великие контрасты, которые зритель увидел в сериале, и делают этот период таким увлекательным. Развитая большая индустрия развлечений для высших кругов, включая театры, литературу, искусство, музыку и оперу, – отображаются в каждой серии мелодрамы. Сотни локаций, километров ткани и массовки в соответствующих образах – лишь малая часть проделанной работы над продолжением мелодрамы. К примеру, для Катерины отшито 9 уникальных платьев. А вот для новой героини Рогнеды – 11 эксклюзивных нарядов. Платья брались напрокат, шились на заказ и переделывались из образов прошлых сезонов.

Кріпосна. Жадана любов: Рогнеда Безус / пресс-служба канала СТБ

Сериала «Кріпосна. Жадана любов» о мечтах, страсти и планах главных героев, чей темперамент принципиально различается от тогдашних устоев. История взросления – позади. Отныне это осознанная сюжетная линия, наполненная взрослыми чувствами и спектром эмоций. Поначалу это может сбивать с толку, но в то же время более прямо показывает развитие персонажей. Зрителю незачем волноваться о приторности сюжетной линии. Режиссеру Феликсу Герчикову и шоураннеру Тале Пристаецкой не пришлось жертвовать жизнями полюбившихся героев ради сентиментального китча. Жадан жив. А это главный вопрос, что волновал поклонников почти два года. Но создатели сериала не без греха. Утраты в сюжетных линиях будут. И это не возлюбленный Катерины.

Кріпосна. Жадана любов - бал / пресс-служба канала СТБ

Может ли секс быть более чувственным, чем в кино о Викторианской эпохе?

Чувства всегда работают одинаково. И чтобы понять эту динамику, легендарная драма демонстрирует открытую любовь своих героев. Любовь и сексуальность неразрывно связаны. Взрослая Катя открыто проявляет себя в своих порывах. Создатели сериала показали больше раскрытых чувств. Наличие постельных сцен доказывает высокий уровень кинематографа. А именно их качество и послевкусие, что не пошлит историю главной героини. Забегая наперед, таких сцен в новом сезоне будет достаточно. А вот кто в них окажется – смотрите.

Кріпосна. Жадана любов / пресс-служба канала СТБ

Мировая слава «Крепостной»

Первый и единственный украинский сериал, который славится мировым спросом – «Крепостная». Украинский телевизионный продукт, премьера которого состоялась 25 февраля 2019 года на телеканале СТБ, по данным рейтингов стал лидером среди всех телеканалов Украины. С тех пор выход новых серий не давал шансов конкурентам отобрать внимание зрителя.

После успеха весной 2019 на канале СТБ «Кріпосна» начала стремительно завоевывать международный рынок. В июле 2019 сериал вышел на польском телеканале TVP1. Драму увидели в Чехии, Литве, Казахстане, России, Белоруссии. Права на показ проданы в Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны.

Кріпосна. Жадана любов - Павлина / пресс-служба канала СТБ

Летом 2020 года проект был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, приобретенной испанским телеканалом.

С начала февраля 2021 года легендарная драма «Крепостная» завоевала новую территорию и покорила сердца японских телезрителей.

Смотрите премьерные серии костюмированной драмы «Кріпосна. Жадана любов» с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ.