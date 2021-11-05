Крепостная: уникальность и мировая слава мелодрамы, открытая любовь героев и постельные сцены

Эксклюзив 5 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крепостная: уникальность и мировая слава мелодрамы, открытая любовь героев и постельные сцены
Кріпосна. Жадана любов
пресс-служба канала СТБ

1 ноября на телеканале СТБ состоялась премьера легендарной костюмированной драмы «Кріпосна. Жадана любов». Первые серии собирают у экранов миллионы зрителей, а программа остается лидером в слоте.

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Настало время разобраться, в чем же уникальность мелодрамы «Крепостная» и что делает этот продукт известным на весь мир.

Феномен «Крепостной»

Знаменательный период, что отображает легендарная костюмированная мелодрама «Кріпосна. Жадана любов», создает благотворную атмосферу для прогресса. Создатели сериала уходят от страданий главной героини, и в центр сюжета становятся кардинальные перемены в общественном сознании. Уникальный сериал «Крепостная» передает в полной мере атмосферу, где женщины в плотно зашнурованных корсетах, а мужчины с высокими цилиндрами были вхожи в свою повседневную жизнь. Она характеризовалась жестокими условностями, быстрым техническим прогрессом и большими социальными различиями. Порядок жизни уже вызывает сумасшедший интерес, особенно если доступа к нему нет.

Кріпосна. Жадана любов / пресс-служба канала СТБ

Оттого историческое кино и пользуется такой популярностью. Заглянуть в будущее мы не можем, а в прошлом слишком мало информации. Однако создатели сериала по крупицам собирали основы быта, этикета, порядка и образа жизни тогдашних панов и крепостных.

Великие контрасты, которые зритель увидел в сериале, и делают этот период таким увлекательным. Развитая большая индустрия развлечений для высших кругов, включая театры, литературу, искусство, музыку и оперу, – отображаются в каждой серии мелодрамы. Сотни локаций, километров ткани и массовки в соответствующих образах – лишь малая часть проделанной работы над продолжением мелодрамы. К примеру, для Катерины отшито 9 уникальных платьев. А вот для новой героини Рогнеды – 11 эксклюзивных нарядов. Платья брались напрокат, шились на заказ и переделывались из образов прошлых сезонов.

Кріпосна. Жадана любов: Рогнеда Безус / пресс-служба канала СТБ

Сериала «Кріпосна. Жадана любов» о мечтах, страсти и планах главных героев, чей темперамент принципиально различается от тогдашних устоев. История взросления – позади. Отныне это осознанная сюжетная линия, наполненная взрослыми чувствами и спектром эмоций. Поначалу это может сбивать с толку, но в то же время более прямо показывает развитие персонажей. Зрителю незачем волноваться о приторности сюжетной линии. Режиссеру Феликсу Герчикову и шоураннеру Тале Пристаецкой не пришлось жертвовать жизнями полюбившихся героев ради сентиментального китча. Жадан жив. А это главный вопрос, что волновал поклонников почти два года. Но создатели сериала не без греха. Утраты в сюжетных линиях будут. И это не возлюбленный Катерины.

Кріпосна. Жадана любов - бал / пресс-служба канала СТБ

Может ли секс быть более чувственным, чем в кино о Викторианской эпохе?

Чувства всегда работают одинаково. И чтобы понять эту динамику, легендарная драма демонстрирует открытую любовь своих героев. Любовь и сексуальность неразрывно связаны. Взрослая Катя открыто проявляет себя в своих порывах. Создатели сериала показали больше раскрытых чувств. Наличие постельных сцен доказывает высокий уровень кинематографа. А именно их качество и послевкусие, что не пошлит историю главной героини. Забегая наперед, таких сцен в новом сезоне будет достаточно. А вот кто в них окажется – смотрите.

Кріпосна. Жадана любов / пресс-служба канала СТБ

Мировая слава «Крепостной»

Первый и единственный украинский сериал, который славится мировым спросом – «Крепостная». Украинский телевизионный продукт, премьера которого состоялась 25 февраля 2019 года на телеканале СТБ, по данным рейтингов стал лидером среди всех телеканалов Украины. С тех пор выход новых серий не давал шансов конкурентам отобрать внимание зрителя.

После успеха весной 2019 на канале СТБ «Кріпосна» начала стремительно завоевывать международный рынок. В июле 2019 сериал вышел на польском телеканале TVP1. Драму увидели в Чехии, Литве, Казахстане, России, Белоруссии. Права на показ проданы в Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны.

Кріпосна. Жадана любов - Павлина / пресс-служба канала СТБ

Летом 2020 года проект был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, приобретенной испанским телеканалом.

С начала февраля 2021 года легендарная драма «Крепостная» завоевала новую территорию и покорила сердца японских телезрителей.

Смотрите премьерные серии костюмированной драмы «Кріпосна. Жадана любов» с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ.

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