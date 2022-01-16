Назар Задніпровський зізнався, що він не дуже хороший батько

Ексклюзивно у програмі «Віпи і Топи» на каналі 2+2 український актор та народний артист України Назар Задніпровський розповів про стосунки з дружиною та батьківство.

Народившись в акторській родині, Назар Задніпровський не планував пов'язувати своє майбутнє зі сценою. У юнацтві він мріяв бути кухарем, але його батько, відомий актор театру та кіно Олександр Задніпровський, не дозволяв сину і думати про іншу професію та змусив вступити до театрального вузу.

Батько сказав, якщо не вступлю в театральний, він мене туди ногами зажене, – згадує актор. – Весь перший курс навчання я бачив талановитих студентів, набагато талановитіших за мене і думав: що я тут роблю? В мені тече акторська кров, а мені ставлять трійки з акторської майстерності і за сценічну мову.

Назар Задніпровський розповів, що лише наприкінці другого курсу він зіграв роль, в якій зміг проявити свій талант.

Я зіграв Петруччо і отримав щиру похвалу від свого керівника. Він тоді сказав, що щасливий мати такого учня. З того часу батько почав дивитися на мене, як колега на колегу, – згадує Назар Задніпровський.

Після закінчення театрального інституту ім. Карпенка-Карого, Назар починає працювати у театрі ім. І. Франка. Саме там, у стінах рідного театру, Назар і познайомився з майбутньою дружиною.

Моя дружина виявилася єдиною, хто приходив до мене, коли я потрапив до лікарні з цукровим діабетом. Вона дбала про мене, приносила супчики та котлетки, – ділиться актор. – Тоді я чітко та остаточно для себе все вирішив. Вона стала для мене тою, з ким я хотів прожити усе життя.

Назар Задніпровський також розповів, що завдяки дружині він зміг пережити один з найскладніших періодів у його житті – смерть бабусі, легендарної акторки Юлії Ткаченко.

Моя бабуся була моєю другою мамою. Вона була моєю совістю, честю, порядністю. Усе краще в мені – від неї. Якби не моя дружина та дитина, мене, напевно, вже не було, – відверто розповідає актор.

Саме дружина витягнула Назара із прірви та підштовхнула спробувати себе у розважальній програмі «Велика різниця».

Там я вперше нарешті задовільнив своє акторське его. Я спробував на собі десятки образів, зіграв безліч ролей.

Популярний актор зізнався, що не встигає приділяти достатньо часу своїй сім’ї.

Я не дуже хороший батько і мало спілкуюся з дітьми. Мало часу проводжу з ними. Приїжджаю о 10 годині вечора, а о шостій вже їду на зйомки. І з дружиною у нас не все ідеально. Бувають побутові сварки, можемо не розмовляти день-два. Але для таких випадків у нас є коронна фраза: «я все рівно тебе люблю». Щоправда, першим її говорить той, хто більше завинив. Коли у тебе є надійна дружина та сім’я – світ змінюється, – ділиться Назар Задніпровський.

Напомним,