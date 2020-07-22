Уже 39 стран открыли границы для украинских путешественников: смотрите полный список

Соскучились по путешествиям? Тогда обязательно смотрите полный список стран, в которые вы можете отправиться просто сегодня.

Наверняка, каждый из нас соскучился по путешествиям, расширению границ и кругозора. К счастью, выбрать есть из чего. Нужно только проявить немного желания.

В течение недели свои границы открыли еще 13 стран для въезда украинцев. Сейчас суммарное количество доступных для полетов стран составляет 39.

Об этом заявил МИД Дмитрий Кулеба.

Также дипломат заявил, что о свободном въезде речи быть не может. Украинцам необходимо придерживаться правил, а также подчиняться решениям органов власти данных стран. Помимо этого, прежде всего путешественникам из Украины необходимо перепроверить информацию перед поездкой на карте МИД и зарегистрироваться в системе поиска "Друг". Это даст государству информацию о точном количестве украинцев, которые выехали за пределы страны.

На этой неделе открылись границы для следующих стран: Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Сент-Люсия и Пуэрто-Рико.

Ранее въезд разрешили еще в 23 страны: Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Южную Корею, Ирак, Иран, Афганистан, Бурунди, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Сейшельские острова, Багамские острова, Ливан.

Напомним,