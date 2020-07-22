Уже 39 стран открыли границы для украинских путешественников: смотрите полный список
Соскучились по путешествиям? Тогда обязательно смотрите полный список стран, в которые вы можете отправиться просто сегодня.
В течение недели свои границы открыли еще 13 стран для въезда украинцев. Сейчас суммарное количество доступных для полетов стран составляет 39.
Об этом заявил МИД Дмитрий Кулеба.
На этой неделе открылись границы для следующих стран: Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Сент-Люсия и Пуэрто-Рико.
Ранее въезд разрешили еще в 23 страны: Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Южную Корею, Ирак, Иран, Афганистан, Бурунди, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Сейшельские острова, Багамские острова, Ливан.
Напомним,