Уже 39 стран открыли границы для украинских путешественников: смотрите полный список

22 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Уже 39 стран открыли границы для украинских путешественников: смотрите полный список
Уже 39 стран открыли границы для украинских путешественников: смотрите полный список
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Соскучились по путешествиям? Тогда обязательно смотрите полный список стран, в которые вы можете отправиться просто сегодня.

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Наверняка, каждый из нас соскучился по путешествиям, расширению границ и кругозора. К счастью, выбрать есть из чего. Нужно только проявить немного желания. 

В течение недели свои границы открыли еще 13 стран для въезда украинцев. Сейчас суммарное количество доступных для полетов стран составляет 39. 

Об этом заявил МИД Дмитрий Кулеба. 

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Также дипломат заявил, что о свободном въезде речи быть не может. Украинцам необходимо придерживаться правил, а также подчиняться решениям органов власти данных стран. Помимо этого, прежде всего путешественникам из Украины необходимо перепроверить информацию перед поездкой на карте МИД и зарегистрироваться в системе поиска "Друг". Это даст государству информацию о точном количестве украинцев, которые выехали за пределы страны. 

На этой неделе открылись границы для следующих стран: Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Сент-Люсия и Пуэрто-Рико.

Ранее въезд разрешили еще в 23 страны: Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Южную Корею, Ирак, Иран, Афганистан, Бурунди, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Сейшельские острова, Багамские острова, Ливан. 

Напомним, 

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