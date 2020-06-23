Куда можно отправиться в путешествие с 15 июня: список стран

23 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Куда можно отправиться в путешествие с 15 июня: список стран
Куда можно отправиться в путешествие с 15 июня: список стран
Pinterest

Уже с 15 июня украинские границы снова станут открытыми для ряда стран, готовых принять туристов в свои теплые и долгожданные объятия.

Читайте такжеСолнечный уик-энд в Бердянске: ТОП-4 места, которые вы обязаны посетить
С 15 июня украинские авиаграницы вновь возобновляют работу согласно тестовому режиму для перечня определенных стран. Предлагаем узнать, куда можно отправиться в долгожданное путешествие. 

Международные рейсы станут возможными в следующие страны:

Албания и США. Политика международных перевозок не предусматривает ограничения на границе, но также оставляет за собой температурный контроль. 

Читайте такжеНовый Берлин: ТОП-5 мест, которые вы можете увидеть только тут
Великобритания. По приезду разрешение перелета предусматривает соблюдение самоизоляции на 14 дней. 

Турция. Уже сейчас полет в Турцию не предусматривает каких-либо ограничений на границе, однако остается тестирование в аэропорту после прилета. 

Также уже с 27 июня Украина возобновит международные перевозки в Тунис с обязательным тестированием по прибытию. 

С 1 июля власти страны будут рассматривать возможность открытия границ для с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией. Но только при улучшении эпидемиологической ситуации в Украине. 

Ранее внутренние рейсы в границах Украины Кабмин запустил 5 июня. При этом все правила дезинфекции и социальной дистанции должны быть соблюдены в обязательном порядке в целях избежания возрастания статистики заболевших COVID-19. 

Напомним, 

Облако тегов

советы самолет путешествие карантин

Материалы по теме

Как сделать трефовый венок с цветами своими руками: инструкция
Lifestyle

Как сделать трефовый венок с цветами своими руками: инструкция
ТОП-5 проблем со здоровьем, которые возникают из-за плохой подушки
ЗОЖ

ТОП-5 проблем со здоровьем, которые возникают из-за плохой подушки
Тренды 2020: какие вещи вы будете носить этим летом
Lifestyle

Тренды 2020: какие вещи вы будете носить этим летом
Как облегчить свою жизнь в жару: проверенные советы
Полезные советы

Как облегчить свою жизнь в жару: проверенные советы

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK