Куда можно отправиться в путешествие с 15 июня: список стран

Куда можно отправиться в путешествие с 15 июня: список стран

Уже с 15 июня украинские границы снова станут открытыми для ряда стран, готовых принять туристов в свои теплые и долгожданные объятия.

С 15 июня украинские авиаграницы вновь возобновляют работу согласно тестовому режиму для перечня определенных стран . Предлагаем узнать, куда можно отправиться в долгожданное путешествие.

Международные рейсы станут возможными в следующие страны:

Албания и США. Политика международных перевозок не предусматривает ограничения на границе, но также оставляет за собой температурный контроль.

Читайте такжеНовый Берлин: ТОП-5 мест, которые вы можете увидеть только тут По приезду разрешение перелета предусматривает соблюдение самоизоляции на 14 дней.

Турция. Уже сейчас полет в Турцию не предусматривает каких-либо ограничений на границе, однако остается тестирование в аэропорту после прилета.

Также уже с 27 июня Украина возобновит международные перевозки в Тунис с обязательным тестированием по прибытию.

С 1 июля власти страны будут рассматривать возможность открытия границ для с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией. Но только при улучшении эпидемиологической ситуации в Украине.

Ранее внутренние рейсы в границах Украины Кабмин запустил 5 июня. При этом все правила дезинфекции и социальной дистанции должны быть соблюдены в обязательном порядке в целях избежания возрастания статистики заболевших COVID-19.

Напомним,