Невероятная правда о звездах: от каких зависимостей страдают знаменитости

В субботу, 13 июня, в 9:15 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева , подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Звездные зависимости – с чем пришлось бороться селебрити и как это отразилось на их жизнях? А кроме того, какой пример знаменитые родители подали своим детям? Роберт Дауни-младший, Анджелина Джоли, Дана Борисова и другие.

Яблочко от яблони: кто из звездных детей повторил судьбу своих родителей? Интересные факты из жизни Энрике Иглесиаса и остальных знаменитостей. Смотрите это и многое другое в субботу в 9:15 на телеканале СТБ!