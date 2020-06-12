Невероятная правда о звездах: от каких зависимостей страдают знаменитости

12 июня 2020 19:30 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: от каких зависимостей страдают знаменитости
Невероятная правда о звездах: от каких зависимостей страдают знаменитости

В субботу, 13 июня, в 9:15 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Звездные зависимости – с чем пришлось бороться селебрити и как это отразилось на их жизнях? А кроме того, какой пример знаменитые родители подали своим детям? Роберт Дауни-младший, Анджелина Джоли, Дана Борисова и другие.

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Яблочко от яблони: кто из звездных детей повторил судьбу своих родителей? Интересные факты из жизни Энрике Иглесиаса и остальных знаменитостей. Смотрите это и многое другое в субботу в 9:15 на телеканале СТБ! 

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