Тайный агент: проверка столичной шашлычной шокировала полной антисанитарией

6 июня 2020 12:00 Юлия Крутиева
Тайный агент: проверка столичной шашлычной шокировала полной антисанитарией
Тайный агент 4 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2020)
пресс-служба Нового канала

Журналисты проекта Тайный агент Нового канала узнали, как там готовят еду.

Читайте такжеТайный агент: журналист Нового канала провела расследование на украинской свиноферме
В рамках послабления карантина ресторанам позволили открыть летние площадки. Большинство украинцев с нетерпением ждали этого момента. Главное, чтобы удовольствие от посещения не было перечеркнуто негативными последствиями. Журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова устроилась на работу в одну из столичных шашлычных, чтобы увидеть, в каких условиях там готовят.

То, что я увидела, меня шокировало, – говорит Александра. – На кухне шашлычной была полная антисанитария. Много грязи в помещении и на рабочих поверхностях. А еще на кухне слонялся кот. По словам работницы, животное блохастое и часто болеет. Только представьте, этот кот ходил у столешниц, на которых готовится мясо.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2020) / пресс-служба

Работницы заведения готовили без резиновых перчаток, шапочек и специальной одежды. По словам агента, повар касалась готовых блюд руками.

Мясо в заведении размораживалось неправильно, – рассказывает Александра. – Оно стояло в кладовке при температуре более 20-ти градусов. Правильно его размораживать в холодильнике. Конечно, этот процесс будет длиннее, но он безопасный.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2020) / пресс-служба

А еще Александра рассказала, как работница заведения пожарила мясо, которое несколько дней стояло на кухне.

Оно было уже черного цвета и в слизи, – говорит журналистка. – Мясо пахло кислым. Но это не остановило повара. Она меня заверила, что за годы ее работы еще никто не отравился. Я была поражена такой халатностью и безответственностью.

Читайте такжеТайный агент: как украинцам продают испорченное мясо под видом свежего
Конечно, выбирая заведение, мы не знаем, в каких условиях там готовят блюда. Рекомендуем перед употреблением обратить внимание на запах и вид заказа. Ведь даже «на глаз» можно определить несвежее блюдо.

Включайте проект «Тайный агент» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

Облако тегов

Новый Канал шашлык новости телешоу мясо расследование Тайный агент Проверка Тайный агент-4 Тайный агент 4 сезон

Материалы по теме

Это эталон: Владимир Дантес о своих пристрастиях к творчеству известной российской певицы
Новости

Это эталон: Владимир Дантес о своих пристрастиях к творчеству известной российской певицы
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.06.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.06.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 17 выпуск от 06.06.2020
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 17 выпуск от 06.06.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: участники создадут бар, где все блюда стоимостью по 1 евро
Анонсы на ТВ

МастерШеф. Профессионалы-2: участники создадут бар, где все блюда стоимостью по 1 евро

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта

Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Говорит Украина: Эксклюзив из Кагарлыка: что произошло в ночь допроса? (эфир от 02.06.2020)

Говорит Украина: Эксклюзив из Кагарлыка: что произошло в ночь допроса? (эфир от 02.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK