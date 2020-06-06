Тайный агент: проверка столичной шашлычной шокировала полной антисанитарией

Журналисты проекта Тайный агент Нового канала узнали, как там готовят еду.

В рамках послабления карантина ресторанам позволили открыть летние площадки. Большинство украинцев с нетерпением ждали этого момента. Главное, чтобы удовольствие от посещения не было перечеркнуто негативными последствиями. Журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова устроилась на работу в одну из столичных шашлычных, чтобы увидеть, в каких условиях там готовят.

То, что я увидела, меня шокировало, – говорит Александра. – На кухне шашлычной была полная антисанитария. Много грязи в помещении и на рабочих поверхностях. А еще на кухне слонялся кот. По словам работницы, животное блохастое и часто болеет. Только представьте, этот кот ходил у столешниц, на которых готовится мясо.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2020) / пресс-служба

Работницы заведения готовили без резиновых перчаток, шапочек и специальной одежды. По словам агента, повар касалась готовых блюд руками.

Мясо в заведении размораживалось неправильно, – рассказывает Александра. – Оно стояло в кладовке при температуре более 20-ти градусов. Правильно его размораживать в холодильнике. Конечно, этот процесс будет длиннее, но он безопасный.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2020) / пресс-служба

А еще Александра рассказала, как работница заведения пожарила мясо, которое несколько дней стояло на кухне.

Оно было уже черного цвета и в слизи, – говорит журналистка. – Мясо пахло кислым. Но это не остановило повара. Она меня заверила, что за годы ее работы еще никто не отравился. Я была поражена такой халатностью и безответственностью.

Конечно, выбирая заведение, мы не знаем, в каких условиях там готовят блюда. Рекомендуем перед употреблением обратить внимание на запах и вид заказа. Ведь даже «на глаз» можно определить несвежее блюдо.

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