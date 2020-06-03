Тайный агент: журналист Нового канала провела расследование на украинской свиноферме

3 июня 2020 20:30 Юлия Крутиева
Тайный агент: журналист Нового канала провела расследование на украинской свиноферме
Журналист Нового канала Александра Башкатова
кадр из программы

В первом выпуске 4-го сезона проекта Тайный агент (Новый канал) журналистки Александра Башкатова и Елена Зборовская расследовали подводные течения и скрытые схемы на рынке мяса в Украине. Что не попало в эфир?

Читайте такжеУчастник реалити Топ-модель по-украински набил себе 20 новых тату
В выпуске «Тайного агента» зрители увидели, как обманывают покупателей на рынке мяса. А также узнали, как выбрать мясо, чтобы не отравить себя и всю семью. Но одно расследование осталось за кадром, и вот почему:

Я увидела в интернете, в каких ужасных условиях могут жить свиньи на свиноферме. Там грязь и такое количество животных, что от давления друг на друга у свинюшек ломались ноги. И я решила устроиться на работу на украинскую свиноферму в Киевской области, чтобы все проверить, – рассказала Александра Башкатова. – Это удалось мне с большим трудом. Около недели я проходила полный медосмотр: со всеми анализами и большим амбулаторным листком. Но не смогла позволить себе снимать там скрытой камерой. Причина – в высочайшем уровне санитарной безопасности и чистоты, которой придерживаются на этой свиноферме.

Журналист Нового канала Александра Башкатова / пресс-служба Нового канала

Вот приходишь, заходишь в раздевалку, снимаешь все вещи, принимаешь душ, переодеваешься в рабочую форму и идешь работать. А потом отдаешь свои рабочие вещи на кварцевание. Сутки они, включая нижнее белье, находятся под лампами. Я не могла позволить себе неумышленно заразить животных, снимая происходящее на телефон, который побывал на улице. Если бы там нарушались все нормы, я бы, не раздумывая, все фиксировала на скрытую камеру.

Агент проработала на этой свиноферме всего день. Но и он запомнился на всю жизнь.

Меня поставили на свиноматочный цех, где появляются поросята, – продолжает Александра. – Сначала я все выгребала за животными, а потом мне дали большую перчатку и сказали следить за свиньей, которая рожала. А рожала она каждые 15 минут. Мне нужно было ей помогать, потому что если поросенок не родится, то следующий за ним тоже умрет. Так что пришлось самой все делать (смеется).

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл наняли себе президентскую охрану за 8 тысяч долларов в сутки
Журналисты планировали сделать открытую съемку на этой свиноферме, чтобы расспросить о стандартах работы и показать все зрителям. Но, к сожалению, руководство отказалось от общения.

В следующий понедельник в 19:00 вы увидите расследование агентов о безопасности в санаториях. К чему стоит готовиться? И что делать в экстренных ситуациях – смотрите 8 июня в 19:00 на Новом канале!

Напомним, 

Облако тегов

Новый Канал новости телешоу мясо расследование Тайный агент Тайный агент-4 Тайный агент 4 сезон

Материалы по теме

Эмилия Кларк обеспокоила фанатов своей худобой
Новости

Эмилия Кларк обеспокоила фанатов своей худобой
Говорит Украина: Меня в рабство, сестре - наследство: какой будет встреча? (эфир от 03.06.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Меня в рабство, сестре - наследство: какой будет встреча? (эфир от 03.06.2020)
Участник реалити Топ-модель по-украински набил себе 20 новых тату
Новости

Участник реалити Топ-модель по-украински набил себе 20 новых тату
Акварели: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 03.06.2020)
Сериалы

Акварели: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 03.06.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK