Тайный агент: журналист Нового канала провела расследование на украинской свиноферме
В первом выпуске 4-го сезона проекта Тайный агент (Новый канал) журналистки Александра Башкатова и Елена Зборовская расследовали подводные течения и скрытые схемы на рынке мяса в Украине. Что не попало в эфир?
Я увидела в интернете, в каких ужасных условиях могут жить свиньи на свиноферме. Там грязь и такое количество животных, что от давления друг на друга у свинюшек ломались ноги. И я решила устроиться на работу на украинскую свиноферму в Киевской области, чтобы все проверить, – рассказала Александра Башкатова. – Это удалось мне с большим трудом. Около недели я проходила полный медосмотр: со всеми анализами и большим амбулаторным листком. Но не смогла позволить себе снимать там скрытой камерой. Причина – в высочайшем уровне санитарной безопасности и чистоты, которой придерживаются на этой свиноферме.
Вот приходишь, заходишь в раздевалку, снимаешь все вещи, принимаешь душ, переодеваешься в рабочую форму и идешь работать. А потом отдаешь свои рабочие вещи на кварцевание. Сутки они, включая нижнее белье, находятся под лампами. Я не могла позволить себе неумышленно заразить животных, снимая происходящее на телефон, который побывал на улице. Если бы там нарушались все нормы, я бы, не раздумывая, все фиксировала на скрытую камеру.
Агент проработала на этой свиноферме всего день. Но и он запомнился на всю жизнь.
Меня поставили на свиноматочный цех, где появляются поросята, – продолжает Александра. – Сначала я все выгребала за животными, а потом мне дали большую перчатку и сказали следить за свиньей, которая рожала. А рожала она каждые 15 минут. Мне нужно было ей помогать, потому что если поросенок не родится, то следующий за ним тоже умрет. Так что пришлось самой все делать (смеется).
В следующий понедельник в 19:00 вы увидите расследование агентов о безопасности в санаториях. К чему стоит готовиться? И что делать в экстренных ситуациях – смотрите 8 июня в 19:00 на Новом канале!
Напомним,