Тайный агент: журналист Нового канала провела расследование на украинской свиноферме

В первом выпуске 4-го сезона проекта Тайный агент (Новый канал) журналистки Александра Башкатова и Елена Зборовская расследовали подводные течения и скрытые схемы на рынке мяса в Украине. Что не попало в эфир?

В выпуске «Тайного агента» зрители увидели, как обманывают покупателей на рынке мяса. А также узнали, как выбрать мясо, чтобы не отравить себя и всю семью. Но одно расследование осталось за кадром, и вот почему:

Я увидела в интернете, в каких ужасных условиях могут жить свиньи на свиноферме. Там грязь и такое количество животных, что от давления друг на друга у свинюшек ломались ноги. И я решила устроиться на работу на украинскую свиноферму в Киевской области, чтобы все проверить, – рассказала Александра Башкатова. – Это удалось мне с большим трудом. Около недели я проходила полный медосмотр: со всеми анализами и большим амбулаторным листком. Но не смогла позволить себе снимать там скрытой камерой. Причина – в высочайшем уровне санитарной безопасности и чистоты, которой придерживаются на этой свиноферме.

Журналист Нового канала Александра Башкатова / пресс-служба Нового канала

Вот приходишь, заходишь в раздевалку, снимаешь все вещи, принимаешь душ, переодеваешься в рабочую форму и идешь работать. А потом отдаешь свои рабочие вещи на кварцевание. Сутки они, включая нижнее белье, находятся под лампами. Я не могла позволить себе неумышленно заразить животных, снимая происходящее на телефон, который побывал на улице. Если бы там нарушались все нормы, я бы, не раздумывая, все фиксировала на скрытую камеру.

Агент проработала на этой свиноферме всего день. Но и он запомнился на всю жизнь.

Меня поставили на свиноматочный цех, где появляются поросята, – продолжает Александра. – Сначала я все выгребала за животными, а потом мне дали большую перчатку и сказали следить за свиньей, которая рожала. А рожала она каждые 15 минут. Мне нужно было ей помогать, потому что если поросенок не родится, то следующий за ним тоже умрет. Так что пришлось самой все делать (смеется).

Журналисты планировали сделать открытую съемку на этой свиноферме, чтобы расспросить о стандартах работы и показать все зрителям. Но, к сожалению, руководство отказалось от общения.

В следующий понедельник в 19:00 вы увидите расследование агентов о безопасности в санаториях. К чему стоит готовиться? И что делать в экстренных ситуациях – смотрите 8 июня в 19:00 на Новом канале!

Напомним,