Уик-энд в Днепре: что посмотреть на выходных

Днепр часто многие моментально откладывают в сторонку в качестве города для туризма. А зря!

Монастырский остров

В Днепре есть, что посмотреть. Предлагаем вам узнать о пяти местах , которые необходимо посетить каждому. Не бойтесь планировать туда свой отпуск.

Одна из главных достопримечательностей города. Попасть на территорию острова можно при помощи общественного транспорта либо пешком. Кстати, на нем люди часто вешают замочек счастья пары и молодожены. Советуем заглянуть туда вечером, чтобы провести закат на берегу острова.

Екатиринославский бульвар

Парк Глобы

Екатеринославский бульвар расположен в самом сердце Днепра. За более чем 15 лет своего существования его облюбовали как местные жители, так и приезжие туристы. Особенно эффектно бульвар выглядит вечером, когда огни витрин и фонарей утонченно подсвечивают местность.

Если вам хочется отдохнуть от городской суеты, отправляйтесь в парк Глобы. Его по-настоящему можно считать оазисом уюта и восстановления нервной системы. Еще в 18 веке парк был облюбован высшими чиновниками и обычными жителями. Центральное место в парке - естественное озеро, населенное рыбами и водоплавающими птицами.

Аэрокосмический музей

Очень часто мы недостаточное количество времени уделяем музеям. А зря! В музее экспонируются подлинные космические станции, спутники, боевые ракеты и много других интересных объектов. Кстати, в Украине это единственный музей ракетно-космической техники.

Набережная

Знаменитая длинная набережная, которая тянется вдоль Днепра. Кстати, она еще и рекордсмен по своей длине - более 30 км. На набережной сосредоточено множество памятников, скульптур, а также семейная скамейка длиной в более 50 метров.

Напомним,