Уик-энд в Днепре: что посмотреть на выходных
Днепр часто многие моментально откладывают в сторонку в качестве города для туризма. А зря!
Монастырский остров
Одна из главных достопримечательностей города. Попасть на территорию острова можно при помощи общественного транспорта либо пешком. Кстати, на нем люди часто вешают замочек счастья пары и молодожены. Советуем заглянуть туда вечером, чтобы провести закат на берегу острова.
Екатиринославский бульвар
Парк Глобы
Если вам хочется отдохнуть от городской суеты, отправляйтесь в парк Глобы. Его по-настоящему можно считать оазисом уюта и восстановления нервной системы. Еще в 18 веке парк был облюбован высшими чиновниками и обычными жителями. Центральное место в парке - естественное озеро, населенное рыбами и водоплавающими птицами.
Аэрокосмический музей
Очень часто мы недостаточное количество времени уделяем музеям. А зря! В музее экспонируются подлинные космические станции, спутники, боевые ракеты и много других интересных объектов. Кстати, в Украине это единственный музей ракетно-космической техники.
Набережная
Знаменитая длинная набережная, которая тянется вдоль Днепра. Кстати, она еще и рекордсмен по своей длине - более 30 км. На набережной сосредоточено множество памятников, скульптур, а также семейная скамейка длиной в более 50 метров.
Напомним,