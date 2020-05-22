Путешествуем этим летом: ТОП-4 веские причины посетить Батуми

Уже с 1 июля Грузия готова принимать туристов с разных точек мира.с

городокМногие рекомендуют поехать в Батуми, но никогда не объясняют, чем именно примечателен этот грузинский городок. Мы собрали главные факты об одном из старых городов, которые точно вдохновят вас на поездку туда.

Стоимость

Грузия - недорогая страна для туриста, который выбирает между странами ЕС и Грузией. Многие развлечения и кафе по своей ценовой политике идентичны с украинскими ценами. И в то время, как Париж, Берлин и Барселона шокируют дорогим проездом и ценами на музеи, Батуми привлекает своей простой и открытостью к людям. Поэтому долго копить и много тратить в поездке вам точно не придется.

Грузинское вино

Национальная кухня

Пожалуй, стоит вынести этот пункт отдельно. Грузинское вино известно по всему миру. Поэтому попробовать оригинал - весьма веская причина. Домашнее вино готовят при помощи спелого винограда, который выращивают в маленьких грузинских деревушках. Если вам не повезет попасть туда на экскурсию, отправляйтесь в винный магазин либо аджарский винный дом. Там вы точно не прогадаете с выбором.

К слову о кухне. Хачапури, хинкали, соленья и соусы - попробовать все это вы просто обязаны. Наверняка, вы уже делали это в отечественных ресторанах, но подлинный вкус кухни можно попробовать только в пределах страны.

Ночные огни

Батуми днем и вечером - два разных Батуми. С наступлением ночи город преображается и начинает сверкать. Все улочки, дома и пальмы подсвечиваются, придавая ему загадочность и романтичность.



Напомним,