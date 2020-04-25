Большие выпуски с Антоном Птушкиным – Исландия: ТОП-5 мест, в которых стоит побывать всем путешественникам

25 апреля 2020 17:00 Александр Кива
Большие выпуски с Антоном Птушкиным – Исландия: ТОП-5 мест, в которых стоит побывать всем путешественникам
Большие выпуски с Антоном Птушкиным – Исландия: ТОП-5 мест, в которых стоит побывать всем путешественникам

Антон Птушкин в Исландии искупается в геотермальной реке и прогуляется по пляжу с черным вулканическим песком.

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В это воскресенье, 26 апреля, в 10.45 зрителей канала «1+1» ждет новый «Большой выпуск с Антоном Птушкиным», посвященный Исландии.

Проехав всю страну по бескрайним просторам на двухместном кабриолете, тревел-документалист Антон Птушкин покажет зрителям все невероятные ландшафты и пейзажи - озера, горы и леса. Побывает в небольшое поселке, где снимался культовый фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти», попадет на празднование Дня города в Рейкьявик и поделится списком ТОП-локаций, в которых стоит побывать всем путешественникам.

Пляж черного песка Вик

Одна из самых впечатляющих локаций в Исландии - черный пляж Вик. Песок здесь очень похож на угольную пыль - и это создает впечатление, что все побережье будто покрыто черной икрой. Такое природное чудо в Исландии образовалось в результате вулканической деятельности. А песок сформировался из застывшей лавы и пепла.

Ледник Ватнайекюдль

Антон Птушкин в Исландии покажет еще одно впечатляющее воображение природное место - крупнейший ледник Ватнайекюдль. Он занимает 10 процентов территории страны, средняя толщина льда в нем составляет 400 метров, а максимальная - 1000. Ледник расположен среди горной местности и создает живописное зрелище - он будто разваливается по горам, а вокруг находятся совершенно зеленые луга и холмы. А среди них появляются огромные голубые глыбы многолетнего льда. 

Ледниковая лагуна

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Среди такого гигантского творения природы Антон Птушкин также покажет ледниковую лагуну. Это огромное озеро, площадью 18 квадратных километров, которое образовалась из-за того, что ледник постепенно тает. Вода с ледника стекает в лагуну вместе с глыбами и постоянно расширяет границы озера. 

Геотермальная река

Фактически по всей территории Исландии расположены горячие источники. Но среди них есть и более интересная локация - геотермальная река. В то время как на улице температура воздуха всего 8-9 градусов, вода в реке очень горячая. И даже в такую холодную погоду многие исландцы не теряют возможности попариться в теплых водах. Решит присоединиться к ним и Антон Птушкин. Путешественник искупается в этом геотермальном источнике под открытым небом и поделится со зрителями своими впечатлениями.

Долина гейзеров

Путешествуя Исландией, Антон Птушкин заедет в известную долину гейзеров. В этом районе расположена целая система покрытых паром водоемов с горячей водой и пузырящейся грязью. Здесь также находится самый активный гейзер Исландии - Строкур. Гейзер каждые пять-десять минут выбрасывает в небо столб кипящей воды высотой в 22 метра. А посмотреть на это яркое зрелище приезжают сотни исландцев и иностранных туристов. 

Отправляйтесь в путешествие не выходя из дома по одной из самых красивых стран мира вместе с Антоном Птушкиным уже в это воскресенье в 10.45 на канале «1+1».

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