Большие выпуски с Антоном Птушкиным – Исландия: ТОП-5 мест, в которых стоит побывать всем путешественникам
Антон Птушкин в Исландии искупается в геотермальной реке и прогуляется по пляжу с черным вулканическим песком.
Проехав всю страну по бескрайним просторам на двухместном кабриолете, тревел-документалист Антон Птушкин покажет зрителям все невероятные ландшафты и пейзажи - озера, горы и леса. Побывает в небольшое поселке, где снимался культовый фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти», попадет на празднование Дня города в Рейкьявик и поделится списком ТОП-локаций, в которых стоит побывать всем путешественникам.
Пляж черного песка Вик
Одна из самых впечатляющих локаций в Исландии - черный пляж Вик. Песок здесь очень похож на угольную пыль - и это создает впечатление, что все побережье будто покрыто черной икрой. Такое природное чудо в Исландии образовалось в результате вулканической деятельности. А песок сформировался из застывшей лавы и пепла.
Ледник Ватнайекюдль
Антон Птушкин в Исландии покажет еще одно впечатляющее воображение природное место - крупнейший ледник Ватнайекюдль. Он занимает 10 процентов территории страны, средняя толщина льда в нем составляет 400 метров, а максимальная - 1000. Ледник расположен среди горной местности и создает живописное зрелище - он будто разваливается по горам, а вокруг находятся совершенно зеленые луга и холмы. А среди них появляются огромные голубые глыбы многолетнего льда.
Ледниковая лагуна
Геотермальная река
Фактически по всей территории Исландии расположены горячие источники. Но среди них есть и более интересная локация - геотермальная река. В то время как на улице температура воздуха всего 8-9 градусов, вода в реке очень горячая. И даже в такую холодную погоду многие исландцы не теряют возможности попариться в теплых водах. Решит присоединиться к ним и Антон Птушкин. Путешественник искупается в этом геотермальном источнике под открытым небом и поделится со зрителями своими впечатлениями.
Долина гейзеров
Путешествуя Исландией, Антон Птушкин заедет в известную долину гейзеров. В этом районе расположена целая система покрытых паром водоемов с горячей водой и пузырящейся грязью. Здесь также находится самый активный гейзер Исландии - Строкур. Гейзер каждые пять-десять минут выбрасывает в небо столб кипящей воды высотой в 22 метра. А посмотреть на это яркое зрелище приезжают сотни исландцев и иностранных туристов.
Отправляйтесь в путешествие не выходя из дома по одной из самых красивых стран мира вместе с Антоном Птушкиным уже в это воскресенье в 10.45 на канале «1+1».