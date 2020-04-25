Большие выпуски с Антоном Птушкиным – Исландия: ТОП-5 мест, в которых стоит побывать всем путешественникам

Антон Птушкин в Исландии искупается в геотермальной реке и прогуляется по пляжу с черным вулканическим песком.

В это воскресенье, 26 апреля, в 10.45 зрителей канала «1+1» ждет новый « Большой выпуск с Антоном Птушкиным », посвященный Исландии.

Проехав всю страну по бескрайним просторам на двухместном кабриолете, тревел-документалист Антон Птушкин покажет зрителям все невероятные ландшафты и пейзажи - озера, горы и леса. Побывает в небольшое поселке, где снимался культовый фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти», попадет на празднование Дня города в Рейкьявик и поделится списком ТОП-локаций, в которых стоит побывать всем путешественникам.

Пляж черного песка Вик

Одна из самых впечатляющих локаций в Исландии - черный пляж Вик. Песок здесь очень похож на угольную пыль - и это создает впечатление, что все побережье будто покрыто черной икрой. Такое природное чудо в Исландии образовалось в результате вулканической деятельности. А песок сформировался из застывшей лавы и пепла.

Ледник Ватнайекюдль

Антон Птушкин в Исландии покажет еще одно впечатляющее воображение природное место - крупнейший ледник Ватнайекюдль. Он занимает 10 процентов территории страны, средняя толщина льда в нем составляет 400 метров, а максимальная - 1000. Ледник расположен среди горной местности и создает живописное зрелище - он будто разваливается по горам, а вокруг находятся совершенно зеленые луга и холмы. А среди них появляются огромные голубые глыбы многолетнего льда.

Ледниковая лагуна

Геотермальная река

Среди такого гигантского творения природы Антон Птушкин также покажет ледниковую лагуну. Это огромное озеро, площадью 18 квадратных километров, которое образовалась из-за того, что ледник постепенно тает. Вода с ледника стекает в лагуну вместе с глыбами и постоянно расширяет границы озера.

Фактически по всей территории Исландии расположены горячие источники. Но среди них есть и более интересная локация - геотермальная река. В то время как на улице температура воздуха всего 8-9 градусов, вода в реке очень горячая. И даже в такую холодную погоду многие исландцы не теряют возможности попариться в теплых водах. Решит присоединиться к ним и Антон Птушкин. Путешественник искупается в этом геотермальном источнике под открытым небом и поделится со зрителями своими впечатлениями.

Долина гейзеров

Путешествуя Исландией, Антон Птушкин заедет в известную долину гейзеров. В этом районе расположена целая система покрытых паром водоемов с горячей водой и пузырящейся грязью. Здесь также находится самый активный гейзер Исландии - Строкур. Гейзер каждые пять-десять минут выбрасывает в небо столб кипящей воды высотой в 22 метра. А посмотреть на это яркое зрелище приезжают сотни исландцев и иностранных туристов.

Отправляйтесь в путешествие не выходя из дома по одной из самых красивых стран мира вместе с Антоном Птушкиным уже в это воскресенье в 10.45 на канале «1+1».