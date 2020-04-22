Большие выпуски с Антоном Птушкиным: спецвыпуск о Чернобыле – уникальные кадры из центра разрушенного энергоблока

В Международный день памяти телеканал «1+1» покажет спецвыпуск Антона Птушкина о Чернобыле.

В этот день в 11.45 на «1+1» состоится телевизионная премьера эпизода «Больших выпусков с Антоном Птушкиным» , посвященного Чернобылю. В специальном выпуске тревел-документалист впервые покажет зрителю, что в последние годы происходит в Чернобыльской зоне отчуждения. Антон Птушкин совершит поездку в город Припять и заснимет современное его состояние, измерит уровень радиации в разных местах зоны отчуждения и расскажет, действительно ли сегодня безопасно в Чернобыле.

Большие выпуски с Антоном Птушкиным: спецвыпуск о Чернобыле / пресс-служба

Большие выпуски с Антоном Птушкиным: спецвыпуск о Чернобыле / пресс-служба

Во время своей поездки Антон Птушкин пообщается с гидами, сталкерами и туристами, проведет зрителя современной экскурсией Чернобылем. Путешественник поделится собственными архивными видео прошлых поездок и сравнит состояние Припяти с жизнью японского города Фукусима, где в 2011 году произошла авария на АЭС. В специальном выпуске зрителей ждут личные истории людей, которых непосредственно коснулась ужасная трагедия. Среди них - ликвидаторы аварии, их семьи, а также популярные украинские артисты. Кроме того, Антон Птушкин эксклюзивно покажет уникальные кадры и фотографии из самого центра разрушенного энергоблока.

Не пропустите премьеру спецвыпуска Антона Птушкина, а также сенсационный сериал «Чернобыль» - 26 апреля с 11.45 на телеканале «1+1».