Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 5 выпуск от 19.04.2020
19 апреля на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 5 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.
"Большие выпуски с Антоном Птушкиным" - это путешествия без продюсеров, режиссеров, съемочной группы и заранее прописанного сценария. Это возможность за 45 минут узнать о стране в целом - ее жизнь, законы, людей, увидеть красоту и интересные места с точки зрения туризма.
5 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.