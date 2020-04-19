Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 5 выпуск от 19.04.2020

19 апреля 2020 10:45 Александр Кива
Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 5 выпуск от 19.04.2020
Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 5 выпуск от 19.04.2020

19 апреля на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 5 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.

Читайте такжеБольшие выпуски с Антоном Птушкиным: новое трэвел-шоу на канале 1+1
Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным: 

"Большие выпуски с Антоном Птушкиным" - это путешествия без продюсеров, режиссеров, съемочной группы и заранее прописанного сценария. Это возможность за 45 минут узнать о стране в целом - ее жизнь, законы, людей, увидеть красоту и интересные места с точки зрения туризма.

5 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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