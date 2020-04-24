Большие выпуски с Антоном Птушкиным – Чернобыль: Рыжий лес, радиация и секретные объекты

Тревел-документалист Антон Птушкин пообщается с гидами, сталкерами и туристами, а также проведет для зрителей виртуальную экскурсию Чернобылем.

К Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе, 26 апреля, на канале «1+1» в 11.45 состоится телевизионная премьера эпизода «Больших выпусков с Антоном Птушкиным», посвященного Чернобылю.

В специальном выпуске Антон Птушкин покажет зрителям особую серию о поездке в Чернобыльскую зону отчуждения. Тревел-документалист побывает в Припяти и зафиксирует на камеру современное его состояние, измерит уровень радиации в разных местах и ​​расскажет, действительно ли сегодня безопасно в Чернобыле. А также покажет эксклюзивные фотографии из самого центра разрушенного энергоблока

«Мне сложно объяснить словами, что такое вообще «зона отчуждения» по моим ощущениям. Но, пожалуй, это самое атмосферное место из всех мест в 73 странах, где я был. Зона - это территория, с которой человек изгнан руками собственного творения. Как следствие, здесь абсолютное буйство природы, которая практически не страдает от внешнего вмешательства», - поделится своими впечатлениями в выпуске Антон Птушкин.

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Радиация в Припяти

Американский сериал «Чернобыль» от компании HBO, рассказывающий о катастрофе на ЧАЭС, привлек внимание к этой истории и увеличил спрос туристов на посещение зоны отчуждения. Сразу после выхода сериала туристический поток в Чернобыль увеличился на 30-40%. Особенно это касается туристов из Европы. Во время своей поездки в Чернобыль встретит иностранных туристов и Антон Птушкин. Путешественник пообщается с европейцами и узнает, что их больше всего привлекает в таких экстремальных туристических поездках, а также узнает их первое впечатление после посещения Припяти.

Каждого, кто собирается приехать в Припять, волнует вопрос, насколько это безопасно для здоровья. Ведь радиационный фон в день эвакуации в Припяти был повышен в сотни раз и составил примерно 100 000 мкР/ч. Антон Птушкин измерит уровень радиации и покажет, что сейчас в среднем по Припяти он составляет от 60 до 120 мкР/ч. Фактически, приехать в Припять - это то же самое, что пролететь 1,5-2 часа на самолете. Уровень радиации в зоне отчуждения удалось уменьшить благодаря дезактивация местности - город мыли огромное количество раз. Кроме того, сыграло свою роль и время - с момента аварии прошло более 30 лет, поэтому основные элементы заражения территории уже прошли свой период полураспада. Но даже сегодня в Припяти остались объекты, где уровень радиации значительно повышен. Например, медсанчасть, где до сих пор хранится одежда пожарных.

Колесо, которое никогда не работало

Во время своей поездки в Чернобыль Антон Птушкин покажет основные места, которые ждут туристов в зоне отчуждения: заброшенные деревни с некоторыми уцелевшими зданиями, детский сад, в котором остались игрушки и вещи детей. Рыжий лес, получивший огромную дозу в 13 000 рентген и изменивший цвет, заброшенное кафе «Припять» и почти уничтоженный время спортивный стадион. А также парк аттракционов со смотровым колесом, которое никогда не работало, но стало своеобразным символом трагедии.

Секретный объект «Дуга»

В рамках экскурсии можно посмотреть на еще один очень интересный объект - так называемый Чернобыль-2 или загоризонтная радиолокационная станция «Дуга». Это большое сооружение высотой 150 и длиной 500 метров, которое видно практически из любой точки зоны. В 80-х это был совершенно секретный объект, который на Западе получил название «Русский дятел». Антон Птушкин покажет, как выглядит этот необычный объект после течения времени и расскажет, почему он долгое время был сверхсекретным.

Город, который появился на карте Украины после аварии на АЭС

Припять с момента основания прожила всего 16 лет. Но авария на ЧАЭС дала жизнь другому, самому младшему населенному пункту Украины - Славутичу. Славутич расположен всего в 50 км от Чернобыльской зоны. Его начали строить в декабре 1986 года для работников станции. Обычно, туристов здесь бывает немного, но это на самом деле интересный и яркий город, который строили архитекторы из восьми бывших союзных республик. Антон Птушкин не только побывает в Славутиче, но и пообщается с известным исполнителем - Иваном Дорном. Артист с семьей провел в Славутиче все детство, и даже мечтает когда-то стать мэром этого небольшого городка.

Смотрите особый «Большой выпуск с Антоном Птушкиным» уже в это воскресенье в 11.45, чтобы узнать о современном состоянии Чернобыля и услышать истории людей, которых лично коснулась трагедия на АЭС.