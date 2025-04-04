Джазові вечори, рок-н-рол й нове шоу від «Чорного Квадрату»: афіша квітня в Caribbean Club та Pepper’s Club
Коли місто метушиться, є місця, де час сповільнюється. Вдень — ароматні обіди, прості й теплі, як вдома. Увечері — сцена, що оживає з першими акордами.
Pepper’s Club — тут починається ритм, який тримає до ночі. У денні години діє спеціальна пропозиція «Домашні обіди»: з 12:00 до 15:00 можна скуштувати повноцінне меню за вартістю однієї страви. Вечорами ж — живий звук, тепла енергія залу й ідеальний формат для зустрічей, розмов і танців.
Caribbean Club — місце зустрічей, спогадів і музики, яка довго звучить у голові: від концертів до шоу-програм, де кожен знайде щось на свій смак.
У квітні — Green Grey з ювілейним вибухом, романтика Nat King Cole, BIPLAN із хітами 90-х, шалена сальса від Dislocados і тексти, що не залишають байдужими, від «Фіолет». Повний розклад подій Caribbean Club та Pepper’s Club в добірці нижче.
Розклад найближчих подій Pepper's Club:
6, 20 та 27 квітня: шоу серії «Королі Трібʼютів»
Щонеділі в Pepper’s Club відбуваються концерти в рамках серії «Королі Трібʼютів». Наживо лунають кращі хіти легендарних світових артистів у виконанні українських музикантів. Це можливість почути та відчути музику, що сформувала цілі покоління, провести час з іншими меломанами, зарядитись драйвом й гарним настроєм. Вхід вільний.
6 квітня гурт So What подарує незабутній вечір з легендарними піснями Metallica. 20 квітня гурт Jack London! виконають емоційні хіти Maroon 5. 27 квітня драйв та класика рок-н-ролу у виконанні гурту Satisfaction.
7 квітня: благодійний стендап «УДАчники»
Вечір стендапу з Василем Байдаком, Сергієм Афонським, Славою Бу, Вадимом Коваликам і Джейхуном Сафаровим. 100% прибутку буде направлено на підтримку аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу — радіо «Перець FM».
8, 15, 22 та 29 квітня: інтелектуальна гра «Бам Quiz»
Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — паб-інтелектуальна розвага, яка відбувається щовівторка в Pepper’s Club. Організатори запрошують команди та індивідуальних учасників. В програмі вечора 8 раундів на знання, ерудицію та логіку, цікаві питання, гарячі історії, подарунки та море позитивних емоцій.
9 квітня: MIGELO
Вперше у Pepper’s Club — молодий виконавець MIGELO з авторськими хітами, зокрема «Мрії», «Вираз обличчя», «Ти пішла», та каверами в новому звучанні. Щирі тексти, рокова енергія й вечір, що заряджає емоціями.
10, 17 та 24 квітня: благодійний концерт #НаШапку
10 квітня — BIPLAN (Литва) — легендарний гурт, що з 2013 року підтримує Україну. Спеціальні гості — гурт TaRuta.
17 квітня — The Unsleeping — один із найсильніших лайвгуртів України, володар численних нагород.
24 квітня — БЕТОН — повернення львівських панкрокерів з презентацією нового альбому ЮНІТІ та книжки #запискидокторажолоба від фронтмена, військового медика.
На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.
13 квітня: День народження рок-н-ролу
Kudasov Band з програмою Rock’n’Roll Birthday — легендарні хіти 50-х, бугі-вугі ритми й живий драйв сцени. Гітара, піаніно, бас і ударні знову повертають епоху, з якої все почалось.
14 квітня: блюзовий понеділок: Нат Кінг Коул
Kyiv Jazz Quintet присвятить вечір Нат Кінг Коулу. Прозвучать «Unforgettable», «L-O-V-E», «Mona Lisa» та інші легендарні хіти. Живе виконання, віртуозні музиканти й атмосфера джаз-клубу.
16 квітня: Pepper’s Jam
Вечір музичної імпровізації, який проводить відомий український гітарист Андрій Кудасов. Кожен гість вечора може стати учасником, можна приходити зі своїми інструментами та долучитись до створення музики. Професіонали й аматори грають хіти року, блюзу, рок-н-ролу, попу та інших жанрів. Участь у події безплатна як для гостей, так і для учасників.
21 квітня: FueGo Orchestra
23 квітня: Stukalo
Живий виступ гурту Stukalo — нові пісні, знайомі хіти й щира віддача зі сцени. Буде гучно, емоційно й по-справжньому. Частина збору піде на зарядні станції для ЗСУ.
28 квітня: Міжнародний день джазу з Aniko Dolidze Jazz Band
Вечір витончених імпровізацій, романтики й джазового настрою — до міжнародного дня цього жанру з унікальним колективом на чолі з леді українського джазу Аніко Долідзе. У програмі — класика джазу та хіти епохи великих оркестрів: «It Don’t Mean a Thing», «Lullaby of Birdland», «Time After Time» та багато інших.
30 квітня: Trach
Володимир Трач — заслужений артист України, фіналіст «Голосу країни», чий голос звучить у «Качиних історіях» і хітах українського радіо. До 30-річчя творчої діяльності та свого ювілею він дасть великий концерт — з улюбленими піснями, зірковими гостями та прем’єрами. Частину збору буде передано на підтримку ЗСУ.
Також у квітня в Pepper’s: джаз, блюз, триб’юти та танці з вільним входом
4 та 5 квітня енергія року та мелодійність улюблених треків у виконанні Pentagon та Tokyo. 11 та 12 квітня вечір живої музики і запальних танців від F.L.I.R.T. та No Comments. 18 та 19 квітня драйвова програма від Stories та Kri & Roma. 28 та 29 квітня калейдоскоп хітів від гуртів Maski та Real.
Розклад найближчих подій Сaribbean Club:
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 та 30 квітня: вистави театру «Чорний Квадрат»
Театр «Чорний Квадрат» розпочав свій шлях у 1991 році — незалежний, сміливий і завжди сучасний. Уже понад десять років він щотижня дарує яскраві емоції гостям Caribbean Club.
Щосереди ввечері та щосуботи вдень — вистави, що дивують, провокують і не залишають байдужими.
У квітні покажуть: 5 квітня — «Ігри для дорослих», 9 квітня — «Свінгери або …», 12 квітня — «Ідеальна зброя пристрасті», 16 квітня — «Медовий місяць», 19 квітня — «21 хвилина до та після сексу», 23 квітня — «Попередні пестощі», 26 квітня — «Секс. Тимчасово доступний», 30 квітня — «Щастя завжди поруч».
Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.
4, 11 та 25 квітня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте «Рояль»
Вар’єте «Рояль» — єдине клубне шоу, що вже понад 5 років зваблює публіку в Caribbean Club, розпалює уяву й розчиняє межі між танцем і спокусою. Постановки від хореографів «Танців з зірками», зіркова вокалістка Lida Lee та шоу, яке залишає слід у кожному погляді. У вартості квитка відвідування виступу та напій (пляшка просеко / вина на двох).
Постановки від хореографів «Танців з зірками», зіркова вокалістка Lida Lee та шоу, яке залишає слід у кожному погляді. Гостями шоу вже стали десятки українських артистів, зокрема: Олег «Фагот» Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.
Партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Медіапартнер заходу — радіо «Перець FM».
5, 12, 19 та 26 квітня: Caribbean Disco Party
Запальна атмосфера та шалені ритми — це танцювальні вечірки Caribbean Disco Party.
Жива енергія кавер-гуртів Real Band, Tokyo, F.L.I.R.T., No Comments. Незмінний DJ Mustafaev з міксом найгарячіших хітів для танців без упину.
6 квітня: 20-річчя Dislocados
10 квітня: концерт гурту Green Grey з програмою «30 років разом»
Концерт відбудеться в рамках всеукраїнського туру до тридцятиріччя гурту. В програмі — легендарні хіти, виконані українською та англійською мовами, а також аукціон раритетних платівок на підтримку ЗСУ.
17 квітня: «Фіолет»
Фінальний концерт всеукраїнського туру гурту «Фіолет» — під час першої офіційної відпустки фронтмена Сергія «Колоса» Мартинюка від початку служби в ЗСУ. У програмі — акустичні версії хітів «Кохана», «Бібліотека», «Тиша», «Романтика», «Уяви собі», нові пісні та поезія. Подія має благодійну мету — збір на «мавіки» для бригади на Куп’янському напрямку. Вхід для військових — вільний.
22 квітня: благодійний стендап «УДАчники»
Вечір гумору з яскравими стендап-коміками, де кожен квиток = донат для аеророзвідки. На сцені — Ганна Кочегура, Роман Щербан, Нікіта Трандафілов, Катерина Глініна та Аня Кочегура. 100% прибутку буде направлено на збір коштів для аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу — радіо Перець FM.
24 квітня: Sex Improv
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