ZLATA OGNEVICH розповіла про те, що її батько став дідусем

Відома українська співачка ZLATA OGNEVICH розповіла про батька-хірурга.

Вони цілодобово рятують життя наших захисників у військових шпиталях та прифронтових медичних пунктах. Військовим хірургам доводиться працювати й під обстрілами у надскладних умовах та оперувати воїнів просто в польових госпіталях, бо на війні важлива кожна секунда. Тому ці відважні люди роблять усе можливе, щоб поранені вижили та одужали. Один з таких лікарів – батько відомої української співачки ZLATA OGNEVIC, військовий хірург Леонід Бордюг.

З початку повномасштабної війни він рятує життя українських захисників. У студії шоу «єПитання» артистка розповіла, скільки операцій за цей час зробив її батько та як вона ним пишається.

Півтори тисячі операцій – така кількість була в листопаді, зараз вже значно більше, – розповіла співачка ZLATA OGNEVICH у студії «єПитання» та звернулася до батька. – Татусику, хоч де б ти зараз був, звідки б дивився це відео, я тебе дуже люблю і дякую тобі за те, що ти робиш. І дякую всім лікарям, бо це дуже важка робота!

ZLATA OGNEVICH з батьком / Пресслужба Нового каналу

Відомо, що батько співачки рятував життя українців на харківському напрямку. Інші локації артистка не називає з міркувань безпеки. Натомість поділилася радісною новиною.

Татові вже сімдесят років, але він у мене такий бойовий, – жартує ZLATA OGNEVICH. – А ще він вже дідусь, тому що в нього народився онук. Щоправда, не від мене, а від сестри (усміхається).

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