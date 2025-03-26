ZLATA OGNEVICH розповіла про те, що її батько став дідусем
Відома українська співачка ZLATA OGNEVICH розповіла про батька-хірурга.
З початку повномасштабної війни він рятує життя українських захисників. У студії шоу «єПитання» артистка розповіла, скільки операцій за цей час зробив її батько та як вона ним пишається.
Півтори тисячі операцій – така кількість була в листопаді, зараз вже значно більше, – розповіла співачка ZLATA OGNEVICH у студії «єПитання» та звернулася до батька. – Татусику, хоч де б ти зараз був, звідки б дивився це відео, я тебе дуже люблю і дякую тобі за те, що ти робиш. І дякую всім лікарям, бо це дуже важка робота!
Татові вже сімдесят років, але він у мене такий бойовий, – жартує ZLATA OGNEVICH. – А ще він вже дідусь, тому що в нього народився онук. Щоправда, не від мене, а від сестри (усміхається).
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