Павло Зібров розповів, як крутив «мінусовку» на концертах

В одному з раундів «Вік на Вік» зіркового учасника Павла Зіброва охопила ностальгія.

Мета квіз-шоу Нового каналу «Вік на Вік» – зібрати біля екранів родини в повному складі, аби батьки й діти могли обмінюватися досвідом і спогадами. Та на знімальному майданчику нерідко бувало, що й самі зірки, які брали участь у проєкті та представляли різні покоління, також поринали в ностальгію і ділилися цікавими історіями.

Наприклад, у фінальному раунді «Не словом, а ділом» учасників чекали різні технічні завдання з покоління суперника, на виконання яких кожному давалося по 90 секунд. У другому випуску «Вік на Вік», яке Новий канал покаже сьогодні о 20:00, зіграли Павло Зібров та Кенді Суперстар. Артисту потрібно було скласти кільцеву лампу, яку ще називають ринглайт. Тоді як його суперниці-блогерці – ввімкнути музику на бабінному магнітофоні.

То це магнітофон? Я думала, що якась плита, аби смажити яйця, – здивувалася Кенді в шоу «Вік на Вік».

Павло Зібров на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Кому вдалося перемогти в цьому раунді, дізнавайтеся вже сьогодні о 20:00 на Новому каналі! До слова, завдання для блогерки нагадало Павлу Миколайовичу, як раніше він їздив виступати зі схожими магнітофонами.

Ми постійно брали з собою, аби не возити цілий оркестр. Усе просто: заздалегідь записували фонограми в оркестровій студії, а потім приїжджали на виступ з подібними магнітофонами, ставили біля сцени, вмикали в динаміки і співали, – пригадав артист. – Ось цей магнітофон раніше замінював сучасну «мінусовочку». Іноді плівка ламалася, розсипалася, розривалася. Тоді ми клеїли її ізоляційною стрічкою або скотчем. Хоча бувало, вона розтягувалася, і тоді фонограма «плила», ніби подовжуючи записаний звук. З часом «мінус» стали крутити з касет DAT (Digital Audio Tape, звукових носіїв. – Прим. ред.), а тепер – з компʼютера.

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