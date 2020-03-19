ТОП-3 универсальные прически, которые подойдут всем

19 марта 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 универсальные прически, которые подойдут всем
ТОП-3 универсальные прически, которые подойдут всем
pixabay.com

Прическа - визитная карточка каждой девушки. От того, как уложены волосы, зависит и общее впечатление от вас.

Читайте также27-летняя голливудская красотка Рейчел Мэтьюз заразилась коронавирусом
Сегодня мы расскажем о трех универсальных прическах, которые можно применить к абсолютно любому образу. 

Локоны

Легкая небрежность, но при этом аккуратная и опрятная форма - главный тренд всех трендов. Выглядят они максимально естественно и женственно, подчеркивая все достоинства или уничтожая любые признаки несовершенства. Локоны хорошо смотрятся на любой длине волос: длинные, средние либо короткие. Единственное но: на коротких волосах локоны будут выглядеть не так эффектно, как могли бы. 

Высокий хвост

Читайте такжеГолливудский красавчик Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
Хвост - вечная классика, которая переживет всех и все. К тому же, такая прическа еще и очень податлива под любой стиль, длину и образ. Высокий хвост отлично смотрится, если его зализать и закрепить тонкой черной резинкой. 

Ассиметрия

Если вам надоели привычные прически, советуем обратить внимание на не такую типичную, но не менее универсальную стрижку с ассиметрией. Небрежность подобной прически сделает вас моложе и более современной. Такая укладка также будет всегда актуальна, поскольку дух авантюризма в женщинах выглядит очень сексуально и пылко.  


Напомним, 

Облако тегов

мода прически красота советы

Материалы по теме

Контрацепция и мифы вокруг нее: о чем стоит забыть
Lifestyle

Контрацепция и мифы вокруг нее: о чем стоит забыть
3 неочевидные причины, которые мешают вам похудеть
ЗОЖ

3 неочевидные причины, которые мешают вам похудеть
ТОП-4 причины работать на дому, но выбраться из-под одеяла
Lifestyle

ТОП-4 причины работать на дому, но выбраться из-под одеяла
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.03.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK