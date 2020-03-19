ТОП-3 универсальные прически, которые подойдут всем

Прическа - визитная карточка каждой девушки. От того, как уложены волосы, зависит и общее впечатление от вас.

Локоны

Сегодня мы расскажем о трех универсальных прическах , которые можно применить к абсолютно любому образу.

Легкая небрежность, но при этом аккуратная и опрятная форма - главный тренд всех трендов. Выглядят они максимально естественно и женственно, подчеркивая все достоинства или уничтожая любые признаки несовершенства. Локоны хорошо смотрятся на любой длине волос: длинные, средние либо короткие. Единственное но: на коротких волосах локоны будут выглядеть не так эффектно, как могли бы.

Высокий хвост

Ассиметрия





Напомним, Если вам надоели привычные прически, советуем обратить внимание на не такую типичную, но не менее универсальную стрижку с ассиметрией. Небрежность подобной прически сделает вас моложе и более современной. Такая укладка также будет всегда актуальна, поскольку дух авантюризма в женщинах выглядит очень сексуально и пылко.Напомним,

Хвост - вечная классика, которая переживет всех и все. К тому же, такая прическа еще и очень податлива под любой стиль, длину и образ. Высокий хвост отлично смотрится, если его зализать и закрепить тонкой черной резинкой.