ТОП-3 универсальные прически, которые подойдут всем
19 марта 2020 15:30
Антонина Старовойт
ТОП-3 универсальные прически, которые подойдут всем
pixabay.com
Прическа - визитная карточка каждой девушки. От того, как уложены волосы, зависит и общее впечатление от вас.
Сегодня мы расскажем о трех универсальных прическах
, которые можно применить к абсолютно любому образу.
Локоны
Легкая небрежность, но при этом аккуратная и опрятная форма - главный тренд всех трендов. Выглядят они максимально естественно и женственно, подчеркивая все достоинства или уничтожая любые признаки несовершенства. Локоны хорошо смотрятся на любой длине волос: длинные, средние либо короткие. Единственное но: на коротких волосах локоны будут выглядеть не так эффектно, как могли бы.
Высокий хвост
Хвост - вечная классика, которая переживет всех и все. К тому же, такая прическа еще и очень податлива под любой стиль, длину и образ. Высокий хвост отлично смотрится, если его зализать и закрепить тонкой черной резинкой.
Ассиметрия
Если вам надоели привычные прически, советуем обратить внимание на не такую типичную, но не менее универсальную стрижку с ассиметрией. Небрежность подобной прически сделает вас моложе и более современной. Такая укладка также будет всегда актуальна, поскольку дух авантюризма в женщинах выглядит очень сексуально и пылко.
Напомним,