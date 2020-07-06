Как вернуть чувства в отношения: ТОП-4 эффективных совета

Отношения - это не всегда о веселье и радости. Бывают и черные полосы, от которых не застрахован никто.

Возьмите главную роль на себя

Повод ли это сразу же расставаться? Нет. Это только возможность поработать над качеством ваших отношений

Отношения - равноправие двух партнеров. Вы не можете складывать руки, прикрываясь стереотипными утверждениями, что вы просто девочка и можете себе позволить ничего не делать. Такая позиция чревата не только проблемами в отношениях, но и потерей уважения со стороны партнера. Не бойтесь брать часть ваших общих забот на себя. Это не только не страшно, но еще и важно для их благополучия.

Больше действуйте

Обсуждайте с партнером ваши жизни

Одни слова о любви не смогут спасти ваши отношения, если они действительно в критическом состоянии. Попробуйте зайти не со стороны громких слов, а со стороны поступков. Завтрак в постель, отглаженная рубашка - это хоть и мелочи, но все же приятные, которые точно ваша половинка оценит.

Рассказывайте не только о проблемах, надеясь, что вам их решат Прежде всего говорите о планах, мечтах, надеждах. Да и просто говорите. Коммуникация поможет вам во многом наладить отношения без каких-либо других вспомогательных элементов. Главное - начать.

Добавьте в отношения больше разнообразия

Отношения превращаются в рутину прежде всего из-за их однообразия. А как следствие этого чувства могут быстро притупиться. Как спасти эту ситуацию? Достаточно просто внести разнообразие в ваши отношения. К примеру, спонтанно поехать в другой город либо встретить рассвет возле реки.

Напомним,