Как вернуть чувства в отношения: ТОП-4 эффективных совета
Отношения - это не всегда о веселье и радости. Бывают и черные полосы, от которых не застрахован никто.
Возьмите главную роль на себя
Отношения - равноправие двух партнеров. Вы не можете складывать руки, прикрываясь стереотипными утверждениями, что вы просто девочка и можете себе позволить ничего не делать. Такая позиция чревата не только проблемами в отношениях, но и потерей уважения со стороны партнера. Не бойтесь брать часть ваших общих забот на себя. Это не только не страшно, но еще и важно для их благополучия.
Больше действуйте
Обсуждайте с партнером ваши жизни
Рассказывайте не только о проблемах, надеясь, что вам их решат Прежде всего говорите о планах, мечтах, надеждах. Да и просто говорите. Коммуникация поможет вам во многом наладить отношения без каких-либо других вспомогательных элементов. Главное - начать.
Добавьте в отношения больше разнообразия
Отношения превращаются в рутину прежде всего из-за их однообразия. А как следствие этого чувства могут быстро притупиться. Как спасти эту ситуацию? Достаточно просто внести разнообразие в ваши отношения. К примеру, спонтанно поехать в другой город либо встретить рассвет возле реки.
Напомним,