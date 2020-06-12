ТОП-4 признака, что вы не любите вашего партнера в отношениях

12 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 признака, что вы не любите вашего партнера в отношениях
ТОП-4 признака, что вы не любите вашего партнера в отношениях
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К сожалению, мы часто путаем любовь с обязанностью, привычкой либо выгодой.

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Предлагаем вам разобраться чуточку лучше в себе и понять: а любите ли вы вашего партнера на самом деле либо это больше про привычку в отношениях. 

Вы ведете себя эгоистично

Не зря психотерапевты утверждают: любовь и отношения - постоянный компромисс. Если вы правда хотите выстроить здоровые отношения, колеса которых будут крутиться синхронно и без сбоев - обязательно учитывайте мнение партнера. Оно важно прежде всего для того, чтобы никто из вас не чувствовал себя в отношениях ущемленными либо униженным. 

Вы слишком ревнивы 

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Быть абсолютной ревнивицей - подвергать заведомо ваши отношения на множество часто не самых приятных вызовов. Партнер обычно полагает, что вы ему попросту не верите. А это уже тянет за собой ком из других ссор и скандалов. Но если ревность вас одолевает, задумайтесь: правда ли вы любите человека рядом с вами либо это инстинкты собственницы. 

Вы хотите переделать партнера 

Другого не будет. И брать его в оборот с целью через пару месяцев переделать живого человека под ваши запросы тоже идея не из лучших. Если вы действительно любите человека, то примете его таким, какой он есть. Если же нет, то можете забыть о вашем "долго и счастливо". 

Вы самоутверждаетесь за счет партнера 

Выезжать на внутренних либо внешних недостатках партнера - далеко не лучшая идея для построения совместных крепких отношений. Обычно таким занимаются люди, которые завидуют успешность человека. Но любовь не терпит зависти. А значит, если вы с ней уже столкнулись, то вы руководствуетесь точно не этим светлым чувством. 

Напомним, 

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